Am Samstag musste die irische Rockband U2 ("American Soul") plötzlich ihr Konzert in Berlin abbrechen. Sänger Bono (58) hatte seine Stimme verloren, konnte mittlerweile aber Entwarnung geben. Etwas Ähnliches scheint nun auch Dave Grohl (49) von den Foo Fighters ("Everlong") passiert zu sein. Unter anderem auf Facebook gab die Band bekannt, dass sie zwei Konzerte absagen muss, die am 4. September im kanadischen Edmonton und am 6. September in Calgary hätten stattfinden sollen.

Der verhängnisvolle Kuss

Nach einem Auftritt in Seattle am 1. September habe Grohl ebenfalls seine Stimme verloren, heißt es in dem Statement. Seinen Humor hat der Sänger und Musiker aber definitiv behalten. Sein Kommentar dazu: "Das ist das letzte Mal, dass ich mit Bono rummache."

Für die beiden abgesagten Konzerte stehen bereits Ausweichtermine fest. In Edmonton soll die Show nun am 22. Oktober steigen und in Calgary am 23. Oktober. Die entsprechenden Tickets behalten ihre Gültigkeit.