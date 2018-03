Die Leidenszeit von David Garrett (37, "Der Teufelsgeiger") und damit auch die seiner Fans geht weiter: Schon seit Ende Januar musste der Star-Geiger sämtliche Auftritte aufgrund eines akuten Bandscheibenvorfalls absagen. War man auf Seiten seines Managements zunächst noch guter Dinge, dass der 37-Jährige zumindest ab Ende März wieder fit sein würde, folgt nun die Hiobsbotschaft. Noch bis mindestens 22. April dieses Jahres kann Garrett nicht auftreten. Das wurde nun auf der offiziellen Facebook-Seite des Künstlers bekanntgegeben.

Da dürfte es auch nur ein schwacher Trost für die Klassik-Fans sein, dass viele der geplanten Konzerte unter anderer Besetzung stattfinden werden. So springt für Garrett am 24. März in Frankfurt und am 27. März in Wiesbaden jeweils der australisch-taiwanische Violinist Ray Chen (29) ein, der bereits in den vergangenen Wochen als kurzfristiger Ersatz in die Presche sprang. Die Auftritte mit den Wiener Symphonikern im Wiener Konzerthaus wird dagegen der Österreicher Emmanuel Tjeknavorian (22) übernehmen. Auftritte in Mannheim, Regensburg, Essen und Moskau fallen gänzlich aus, zu möglichen Ersatzterminen kann noch nichts gesagt werden.

Am Ende des neuesten Posts schreibt Garretts Management: "Wir bitten weiterhin um Euer Verständnis, dass David erst wieder Konzerte spielen kann, wenn er wieder vollkommen gesund ist. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung."