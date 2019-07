Es war die Überraschung des musikalischen Sommers: David Hasselhoff (67, "Looking For Freedom") und Jasmin Wagner alias Blümchen (39, "Herz an Herz") singen ein Duett. Ihr gemeinsamer Song "Summer Go Away" erschien bereits am 13. Juli, nun ist auch das passende Video dazu veröffentlicht worden. Und wenig überraschend, lässt es die 90er wieder aufleben...

Beide Künstler feierten schließlich ihre größten Erfolge in den 90ern, da ist es wenig verwunderlich, dass auch ihr gemeinsames Lied diese Zeit wieder aufgreift. Zu sommerlichen Beats präsentiert sich Hasselhoff in blauen, kurzen Shorts, einer passenden Trainigsjacke, die nur bis zur Hälfte zugezogen ist und sein volles Brusthaar offenbart, sowie knallgelben Socken und weißen Turnschuhen.

Blümchen turnt in einem rosa- und lilafarben Badeanzug durch das Video. Darüber trägt sie ein lachsfarbenes schulterfreies Top, sowie lila Socken und weiße High Heels. Es geht also knallig bunt zu. Was sich wie ein leichter Sommer-Wohlfühl-Song anhört, entpuppt sich bei genauem Hinhören aber als schwere Kost: Es geht um um eine Trennung.

Erstmals live präsentierten Hasselhoff und Wagner ihren Song in der TV-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" am Abend des Veröffentlichungstages. Dort erklärte Hasselhoff, dass er Blümchen in Gelsenkirchen kennengelernt hatte: "Sie lief in meine Umkleide und sagte: 'Ich liebe dich! Ich brauche ein Foto von dir!'" Er habe erwidert: "Ich muss ein Duett mit dir aufnehmen", scherzte er vor dem Auftritt mit Blümchen in der TV-Show. Der Rest ist Geschichte...