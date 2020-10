David "The Hoff" Hasselhoff schlägt härtere musikalische Töne an und hat den ersten Metal-Song seiner Karriere aufgenommen.

Der ehemalige "Baywatch"-Star, "Knight Rider"-Held und Bezwinger der Berliner Mauer, David Hasselhoff, hat sich zum wiederholten Male neu erfunden. Gemeinsam mit der österreichischen Band CueStack hat "The Hoff" nun den ersten Metal-Song seiner Karriere aufgenommen. Der hört auf den Namen "Through the Night", erste Eindrücke zu dem Song liefert ein Behind-the-Scenes-Video auf YouTube.

Darin wird auch verraten, dass sich das Duo Martin Kames und Bernth Brodträger alias CueStack bereits seit 2018 mit Hasselhoff in Gesprächen befand. 2019 entstand "Through the Night" und das dazugehörige Musikvideo dann schließlich in Wien, das nun im Dezember 2020 Premiere feiern wird.

David Hasselhoff lockt mit Merchandise

Um die kostspielige Produktion zu refinanzieren, hat die Band auf der Crowdfunding-Seite "Kickstarter" eine Kampagne ins Leben gerufen. Mit dem dort eingetragenen Ziel von 6000 Euro wolle man das finale Editing des Musikclips und einer Making-of-Doku stemmen, 40.000 Euro müssten laut der Band zusammenkommen, um ihre gesamten Kosten des Projekts abzudecken. Unterstützer können sich auf handsigniertes Merchandise von "The Hoff" freuen.