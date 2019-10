Der Name David Hasselhoff (67) ist untrennbar mit der Deutschen Wiedervereinigung verwoben. Auch wenn sein unvergessener Auftritt in der Blinke-Jacke an der Berliner Mauer nur ein winziges Mosaik-Steinchen auf dem Weg zum vereinten Deutschland war, zelebriert der US-Amerikaner bis heute die Erinnerung an die magischen Momente im Jahr 1989. So auch bei seinem Tour-Auftakt am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit am Mittwochabend in Hannover.

Mehr als 2000 Fans wohnten dem ehemaligen "Knight Rider"- und "Baywatch"-Star in der "Swiss Life Hall" bei als er unter anderen seinen Hit "Looking for Freedom" zum Besten kam. "The Hoff", wie der Weltstar von seinen Anhängern genannt wird, wird am heutigen Feiertag in der Berliner Max-Schmeling-Halle zu sehen sein. Seine weiteren Konzerte der "Freedom! The Journey Continues"-Tour führen ihn nach Leipzig, München, Ludwigsburg, Frankfurt, Oberhausen und Hamburg. In der Schweiz macht er Halt in Zürich, in Österreich in Innsbruck, Graz und Wien.