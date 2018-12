Zuletzt verfolgte David Hasselhoff (66, "Looking for Freedom") mit der Serie "Hoff the Record" seine Karriere als Schauspieler. Doch die Musik ist und bleibt seine große Leidenschaft. Deshalb will er zurück auf die Bühne und seine zahlreichen Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer Konzertreihe eine Freude machen. Unter dem Titel "Freedom! The Journey Continues" startet er im nächsten Jahr eine Tour mit 13 Konzerten.

Am Mittwoch, dem 2. Oktober 2019 wird Hasselhoff seinen ersten Auftritt in Hannover (Swiss Life Hall) absolvieren. Zwölf weitere Termine sind vorgesehen: Berlin (3.10., Max-Schmeling-Halle), Leipzig (5.10., Haus Auensee), München (6.10., Olympiahalle), Innsbruck (8.10., Olympiahalle), Wien (10.10., Stadthalle), Graz (12.10., Stadthalle), Zürich (14.10., Volkshaus), Ludwigsburg (15.10., MHP Arena), Frankfurt (17.10., Jahrhunderthalle), Oberhausen (18.10., König Pilsner Arena), Hamburg (20.10., Barclaycard Arena) und Mannheim (22.10., Maimarkthalle). Der Vorverkauf startet am Samstag, den 15. Dezember 2018 um 10 Uhr.

Mit seinem Megahit "I've Been Looking For Freedom" startete "The Hoff" 1989 von Deutschland aus seine Karriere als Popsänger. Inzwischen hat er weltweit 43-mal Platin und Gold eingesammelt. Auf die Konzerte in Deutschland freut er sich besonders: "Als Amerikaner mit starken deutschen Wurzeln macht es mir immer wieder besonderen Spaß vor meinen deutschen Fans zu singen."