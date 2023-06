David Safier und Christian Berkel über ihre jüdischen Wurzeln – und Gaulands Hitler-Zitat: "Das Perverse an diesem Satz ist nicht seine Dummheit"

von Dirk van Versendaal Der Autor David Safier und der Schauspieler Christian Berkel haben beide jüdische Wurzeln. Hier kommen sie ins Gespräch über ihr Großwerden und Leben in Deutschland, in dem sowohl Opfer wie auch Täter zu lange geschwiegen haben.

David Safier: Christian, wann hast du von deinen jüdischen Wurzeln erfahren?

Christian Berkel: Im Alter von sechs. Onkel Walter aus Amerika war zu Besuch, die Familie hatte sich bei uns im Garten in Berlin-Frohnau versammelt. Ich war superneugierig, hatte noch nie einen Amerikaner gesehen und erwartete jemanden wie Winnetou. Als ich meine Mutter fragte, weshalb Walter trotzdem so gut Deutsch sprechen könne, erklärte sie mir, dass er Jude sei und Deutschland verlassen musste, weil er sonst wohl umgebracht worden wäre. Dann sagte sie noch: "Du bist auch ein bisschen jüdisch." Nicht ganz?, fragte ich. "Nein, nicht ganz." Bin ich denn ganz deutsch? "Nein, auch nicht ganz." Ich fing fürchterlich an zu heulen. Es war, als würde etwas zerbrechen.