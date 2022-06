Demi Lovato hat mit "Holy Fvck" ein neues Album für den August angekündigt. Die erste Single soll bereits am Freitag erscheinen.

Demi Lovato (29) veröffentlicht schon in wenigen Wochen ein neues Album. Am 19. August wird "Holy Fvck" erscheinen. Die Platte werde laut einer Pressemitteilung 16 Tracks enthalten, die demnach eine Hommage an die musikalische Vergangenheit des Popstars sein sollen. Dabei setzt Lovato offenbar verstärkt auf rockige und Pop-Punk-Klänge.

Erste Single und geplante Tour

Auf Instagram gibt Lovato schon jetzt einen Mini-Vorgeschmack. Fans müssen aber nicht lange auf einen frischen Song warten. Die erste neue Single "Skin Of My Teeth" wird am 10. Juni veröffentlicht. Am Vorabend wird das Lied in der "Tonight Show" von US-Moderator Jimmy Fallon (47) seine Premiere feiern.

Die Arbeit an einem Album sei noch sie so erfüllend gewesen, wie bei "Holy Fvck", erklärt der Star laut der Mitteilung in einem Statement. "Niemals war ich mich mir selbst und meiner Musik sicherer und diese Platte spricht für sich selbst", führt Lovato aus. Das Album sei für die Fans.

Auch eine "Holy Fvck"-Tour wird es zu dem neuen Album geben, bei der Lovato von Dead Sara sowie Royal & The Serpent begleitet wird. Bisher sind zwischen August und November aber nur Auftritte in Nord- und Südamerika geplant. Los geht es am 13. August in Springfield, im US-Bundesstaat Illinois. Die vorerst letzte Show steht am 6. November im texanischen Irving an.