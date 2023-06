Denim gehört zu den großen Mode-Trends im Jahr 2023. Darum sind Kleider aus dem Stoff die perfekte Outfit-Wahl für Sommertage.

In welchem Kleidungsstück lässt sich der Frühsommer besser genießen als in einem wunderschönen, bequemen Kleid? Das Denimkleid erobert für die anstehenden Sommer-Monate unser Fashion-Herz, denn an Denim kommt 2023 niemand vorbei. Ein Jeanskleid besticht unter anderem durch seine Zeitlosigkeit und gleichzeitig passt es sich durch moderne Schnitte und Silhouetten an die aktuellen Mode-Trends an. Perfekt, um endlich wieder ohne Strumpfhose unter dem Kleid aus dem Haus zu gehen!

Darum ist das Denimkleid perfekt für den Übergang

Denimkleider sind normalerweise aus einer Denim-Art mit Stretch-Anteil gefertigt, die etwas leichter ist als der Jeansstoff für Hosen. Daher fühlen sich Denimkleider nicht schwer an, sondern bestechen durch ihr leichtes, aber robustes Material.

Jeansstoff verfügt über eine natürliche Atmungsaktivität, die es ermöglicht, dass Luft durch das Gewebe zirkuliert. Schweiß kann so leichter verdunsten und die Haut bleibt unter dem Stoff angenehm kühl und trocken. Jeanskleider eignen sich daher perfekt für warme Tage mit kühlen Abenden, da sie zwar luftig sind, sich aber mit wenigen Handgriffen zu einem wärmenden Outfit umgestalten lassen. Zum Beispiel in Kombination mit einem Strick-Cardigan oder einem Sweatshirt in leuchtenden Farben.

Tagsüber lassen sich Jeanskleider hervorragend zu sommerlichen Accessoires wie Sonnenhüten, Strohtaschen oder Sandalen kombinieren. Je nach Anlass können Denimkleider auch mit etwas Styling-Geschick und den passenden Kleidungsstücken und Accessoires von einem legeren Look in ein schickes Outfit für den Abend verwandelt werden.

Dieser Schnitt ist bei Jeanskleidern 2023 total angesagt

Wer im Sommer 2023 in ein Jeanskleid für seine Garderobe investieren möchte und dabei nicht nur einen zeitlosen, sondern auch modernen Klassiker sucht, sollte sich nach einem Denimkleid in Midi-Länge umsehen. Egal ob in A-Linie, im Trapez-Schnitt oder als Bandeau-Kleid - mit einem Jeanskleid, das etwa bis zur Mitte der Wade reicht, liegt man diesen Sommer total im Trend.

Für den angesagten Y2K-Vibe sorgen Jeanskleider im Neckholder-Style. Aber auch Mini-Jeanskleider im Retro-Style mit einer sexy Knopfleiste und Hemdkragen sind absolute Must-haves in diesem Sommer.