Der "Walking Dead"-Guide Was läuft gerade, was kommt noch an Serien?

"The Walking Dead" ist noch lange nicht tot. Zahlreiche Ableger stehen in den Startlöchern. Ein Überblick über alles, was noch kommt.

Die epische, zu Halloween 2010 begonnene Zombie-Serie "The Walking Dead" endete im November letzten Jahres nach sagenhaften 177 Episoden. Der Abschluss der Mutterserie bedeutete aber mitnichten das Ende des gesamten "The Walking Dead"-Franchises. Ein Überblick über alle derzeit laufenden sowie noch kommenden Ableger zur prägenden Zombie-Serie der 2010er Jahre.

"Fear the Walking Dead" endet mit Staffel acht

Relativ simpel ist die Lage beim ersten, 2015 gestarteten "The Walking Dead"-Spin-off "Fear the Walking Dead". Nach Staffel acht ist Schluss. Die letzte Ausgabe flimmert gerade über die Bildschirme des US-Kanals AMC, und ist in Deutschland bei Amazon Prime Video verfügbar. Im Mittelpunkt der finalen Episoden steht die Figur Madison Clark, gespielt von Kim Dickens (58).

Wird das Spin-off "Fear the Walking Dead" nach dem Ende der Serie auch noch mit einem eigenen Ableger weitergehen? Nein. Diesen Spekulationen schob der ausführende Produzent Michael E. Satrazemis im Gespräch mit "Entertainment Weekly" einen Riegel vor. "Fear the Walking Dead" soll ein "komplettes Ende" erhalten.

"The Walking Dead: Dead City": Das Maggie- und Negan-Spin-off erhält eine zweite Staffel

Bereits in Deutschland bei Magenta TV zu sehen ist das erste gestartete Spin-off zu "The Walking Dead", in dem Hauptcharaktere der Serie weitere Abenteuer erleben. In "The Walking Dead: Dead City" verschlägt es die ehemaligen Erzfeinde Maggie (Lauren Cohan, 41) und Negan (Jeffrey Dean Morgan, 57) nach New York. In einem von Zombies überrannten Manhattan wollen sie Maggies Sohn retten, und stoßen dabei auf mächtige neue Widersacher.

"The Walking Dead: Dead City" ist von AMC schon im Juli 2023 um eine zweite Staffel verlängert worden. Aufgrund des derzeit in den USA laufenden Streiks der Schauspielerinnen und Schauspieler haben die Dreharbeiten zu den neuen Folgen allerdings noch nicht beginnen können. In Deutschland war "Dead City" am 13. Oktober in der Abo-Flatrate bei Magenta TV gestartet.

"The Walking Dead: Daryl Dixon" wird als "The Book of Carol" fortgesetzt

Am 8. Dezember erscheint in Deutschland ebenfalls bei Magenta TV das von Fans mit Spannung erwartete Spin-off rund um Fan-Liebling Norman Reedus (54). In der nach Reedus' ikonischer "Walking Dead"-Figur benannten Serie "The Walking Dead: Daryl Dixon" verschlägt es den formidablen Kämpfer nach Frankreich, wo es Daryl mit noch gefährlicheren Zombies zu tun bekommt, und gleichzeitig dem Ursprung der verheerenden Untoten-Apokalypse auf den Grund zu gehen versucht.

Auf der Comic-Con in San Diego ist "The Walking Dead: Daryl Dixon" um eine zweite Staffel verlängert worden. Für diese kehrt Daryls kongeniale Partnerin Carol (Melissa McBride, 58) ins Zombie-Universum zurück. Staffel zwei trägt daher den Untertitel "The Book of Carol". Die Fortsetzung entsteht derzeit dank einer Ausnahmegenehmigung der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA in Europa, sodass mit neuen Folgen wohl im Laufe des kommenden Jahres zu rechnen sein dürfte.

"The Walking Dead: The Ones Who Live"

Auch für das dritte Spin-off zu Hauptfiguren der Mutterserie "The Walking Dead" hat sich Magenta TV die Rechte für Deutschland gesichert: In "The Walking Dead: The Ones Who Live" geht es um die Fanfavoriten Rick Grimes (Andrew Lincoln, 50) und Michonne (Danai Gurira, 45).

Serienstar Andrew Lincoln war bekanntlich in der neunten Staffel bei "The Walking Dead" ausgeschieden. Seine Figur, der ehemalige Polizist Rick Grimes, galt innerhalb der Welt der Serie als verschollen. Doch seine Lebenspartnerin Michonne machte sich auf die Suche nach ihm, weshalb auch Darstellerin Danai Gurira die Zombie-Serie in der zehnten Staffel verließ.

Ursprünglich als Reihe von Kinofilmen angekündigt, erhalten Rick und Michonne nun ihre eigene Miniserie, in der außerdem Pollyanna McIntosh (44) als die bekannte Figur Jadis und Terry O'Quinn ("Lost", 71) als neuer Bösewicht Beale zu sehen sein werden.

Im Februar 2024 soll "The Walking Dead: The Ones Who Live" in den USA bei AMC starten. In Deutschland dürfte die Serie im Anschluss zeitnah bei Magenta TV zu sehen sein.

"Tales of the Walking Dead" und "More Tales From the Walking Dead Universe"

Positiv aufgenommen wurde im Sommer 2022 die Anthologie-Serie "Tales of the Walking Dead", in der neue, eigenständige Geschichten aus der Zombie-Apokalypse erzählt wurden - mit ganz neuen, aber auch altbekannten Figuren. Bislang hat sich der US-Kanal AMC noch nicht zum Status von "Tales of the Walking Dead" geäußert. Die Serie ist somit weder abgesetzt noch verlängert.

Zugleich hat AMC jedoch eine neue, aus sechs Kurzfilmen bestehende Serie mit dem Titel "More Tales From the Walking Dead Universe" angekündigt, die dann doch - bis hin zum Serientitel - ziemlich viele Ähnlichkeiten mit "Tales of the Walking Dead" aufweist. Für "More Tales From the Walking Dead Universe" gibt es derzeit noch keinen Starttermin.