Auch Anfang 2021 wird es eine neue Staffel von "Der Bachelor" geben. Diese wird allerdings wegen Corona in Deutschland produziert.

Eine neue Staffel der Datingshow "Der Bachelor" wird Anfang 2021 anlaufen. In der elften Ausgabe gibt es laut RTL aber eine Besonderheit: "Zum ersten Mal findet das Liebesabenteuer nicht in den USA, Südafrika oder Mexiko statt, sondern in Deutschland", teilte der Sender mit. Der Grund ist die Coronavirus-Pandemie.

RTL verspricht "eine unvergessliche und einzigartige Staffel, die es so noch nicht gab". In Deutschland lasse es sich genauso gut flirten wie in Übersee - "und die Gesundheit der Protagonisten steht dabei an erster Stelle". Wie bei anderen Produktionen auch gebe es bei "Der Bachelor" ein umfassendes Hygienekonzept und die aktuellen Entwicklungen werden im Blick behalten, heißt es.

"Die Bachelorette" in Griechenland

Fans von Datingshows können sich nun aber erst mal auf "Die Bachelorette" freuen. Ausgestrahlt wird die neue Staffel ab 14. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL. In der neuen Staffel dreht sich alles um Melissa Damilia (25). Sie wird ihre 20 Kandidaten auf Kreta begrüßen.