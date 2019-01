Die erste Runde Rosen ist verteilt, weiter geht's in Los Cabos, Mexiko. "Der Bachelor" Andrej Mangold (31) erklärt erstmal seine Gefühle: "Ich bin in der Kennenlernphase, kann mir aktuell weder Freundin noch Frau des Lebens vorstellen. Bin gespannt, ob ich jemanden entdecke, bei dem es Richtung Freundin gehen kann." Oha, warm anziehen, Ladys, nach Liebe auf den ersten Blick klingt das ja nicht gerade - aber vielleicht wird's ja was auf den zweiten.

Die Rosenanwärterinnen ziehen in die Luxusvilla. Mit wildem Gekreische. "Wow!", finden sie die neue Unterkunft. "Einfach nur geil." Wenigstens die gefällt allen. Ganz im Gegensatz zum Bachelor, wie sich später noch herausstellen wird. Am nächsten Morgen kommt eine Nachricht vom Rosenkavalier. Zu früh für manche. "Bin grade erst aufgestanden und hab noch nicht mal Kaffee getrunken", motzt eine. Aber die Botschaft geht ohnehin nur an: Jenny. "Was??", kreischt die völlig irritiert. Warum gerade Jenny die erste Auserwählte ist, erklärt Andrej Mangold im Off: "Ich hatte diesen kleinen Fauxpas mit ihrem Namen, den möchte ich wieder gut machen." In der ersten Nacht der Rosen hatte er Jenny Natalie genannt.

Klar, guter Grund für ein erstes Date und für intensive Kennenlern-Gespräche am Pool in der Bachelor-Villa. Jenny: "Ich habe übrigens die spitzesten Knie der Welt." Der Bachelor: "Keine Ahnung, ich hab noch nicht auf deine Knie geschaut." Hübsche Frau, coole Gesprächsthemen, toller Tag, lautet die Bilanz.

Kickboxen und Gruppentherapie

Am nächsten Tag steht ein Gruppendate auf dem Programm. Isabell, Luisa, Cecilia, Jade, Claudia und Lara dürfen mit - ins Fitnesstudio. "Finde es gut, wenn Mädels in dreckige Atmosphäre gehen, wo es auch mal so ein bisschen mieft", begründet der Bachelor seine Location-Wahl. Alle anderen trainieren eifrig, nur Isabell meckert. "Er ist schon ein bisschen schmal, vielleicht kann er ja noch ein bisschen mehr trainieren."

Sie macht Kickboxen, seit sie sechzehn Jahre alt ist, hat die Nase dreimal gebrochen und fühlt dem Bachelor beim Gespräch im Studio auf den Zahn. Ergebnis: Isabell findet, der nicht-kickboxende Bachelor könne sie im Ernstfall nicht verteidigen, der Bachelor findet, dass es schwer sein könne, wenn Isabell mit Menschen verkehrt, die nicht seine Philosophie teilen. Welche? Ungewiss. Nach der Fitness eine Runde Gruppentherapie. Der Bachelor erzählt von einer Ex, die ihn betrogen und verlassen hat, die Mädels sind tief gerührt. "Ein Mann mit Herz", finden sie übereinstimmend.

Partytime beim nächsten Gruppendate. Ernestine, Natalie, Steffi, Christina, Mariya und Nadine dürfen mit zur Fiesta Mexikana. Zum Warmwerden wird eine Runde Tequila serviert. "Nicht meine Art, sich direkt vorm ersten Date so zuzukippen", findet Steffi, greift aber trotzdem beherzt zu.

Der Bachelor bittet Nadine nicht mehr so ganz nüchtern zum Gespräch. "Wenn sich eine Frau rar macht, will man herausfinden, was steckt dahinter", sagt er. Sie will wissen: "Auf welchen Typ Frau stehst du?" "Meine beiden Ex waren dunkelhaarig", erklärt er. Sie packt ihre hellen Strähnen: "Dann mache ich meine Haare mal nach hinten." Nach Nadine darf Ernestine, das Curvy-Bachelor-Rosenmädel, in den Einzeltalk und überzeugt beim Speed-Dating. "Sie hat richtig was auf dem Kasten", findet der Bachelor.

Alle gegen Eva

In der Villa eskaliert derweil ein Handtuchstreit. Nein, Handtuchkrieg. Irgendwer hat irgendwem ein lila Handtuch gemopst. Im Mittelpunkt: Eva. "Der Teufel in Person", wie Isabell sie bezeichnet. "Wenn die in mein Zimmer geht und ein Handtuch holt verklopp ich sie, da kenn ich keinen Spaß." Eva holt zwar ein Handtuch, wird aber nicht verkloppt. Aber: Alle gegen Eva. Das wird noch härter.

Der Bachelor behält sich vom Mexiko-Gruppendate Steffi zurück, weil sie eine schöne, weibliche Figur hat. Es gibt Bodypainting, Tequila, dann zieht der Bachelor eine Rose hinter dem Sofa hervor. Steffi ist also safe bei der zweiten Nacht der Rosen, die gleich zu Beginn eine Überraschung für den Bachelor bereit hält: Nathalia, eine neue Dame, taucht plötzlich auf. Der Bachelor ist kurz schockiert, dann aber hocherfreut: "Dunkle Haare, sexy, da steh ich drauf." Die anderen Kandidatinnen sind weniger erfreut, aber alle einig: ""Möchte mich nicht auf einen Bitchfight einlassen, ist ja kein Stück Fleisch."

Isabell twerkt und giftet

Der Bachelor schnappt sich erst Vanessa, nach ihr Eva zum Einzelgespräch. Dann wird getanzt. "Man weiß ja nicht, wo man seine Augen lassen soll, klar, ist ja Zeit, dass man ein bisschen abcheckt", frohlockt Andrej und lässt sich sehr eng von Steffi antanzen, was Isabell, die ihrerseits einen wilden Hüftbewegungstanz, genannt Twerking, hinlegt, nicht besonders toll finden.

Im Einzelgespräch ledert Isabell dann richtig los: "Ich dachte, der Bachelor sucht eine Frau, nicht, der Bachelor sucht einen Bauern", wirft sie ihm vor. Oha, die Hütte brennt. Der Bachelor gibt Contra: "Krasse Aussage, das geht gar nicht, vor allem, wenn man selbst vor dem TV seinen Arsch schüttelt." Isabell hält dagegen: "Twerking zählt in den USA als Sport." Dann geht's ans Eingemachte. "Bin ich überhaupt dein Typ?", erkundigt sich der Bachelor. "Ich bin nicht auf Eroberungskurs für jemanden, der sich nicht für mich interessiert."

Isabell antwortet eindeutig zweideutig. "Ich sag jetzt nicht, dass du hässlich bist." Zack. Sie steht einfach nicht auf ihn, aber er hat es immer noch nicht begriffen. "Willst du bleiben, willst du mich kennenlernen?", fragt der Bachelor nochmal nach. "Jaha." Er: "Da bin ich nicht sicher." Beide sicher sind sich wohl in der Einschätzung: Das war eher "knusprig" als harmonisch. Und Isabell vermutet: "Ich bin so safe hier draußen."

Das wird sich gleich zeigen, denn die zweite Nacht der Rosenverteilung steuert auf ihren Höhepunkt zu. Die größte Überraschung in dieser Rosennacht ist nicht, wer keine Rose bekommt, sondern wer eine bekommt, nämlich: Isabell. Die will aber keine und lässt den Bachelor eiskalt abblitzen. "Es hat nicht gepasst. Ich kann die Rose nicht annehmen. Ich möchte anderen die Chance geben", verkündet sie und lässt einen sichtlich angeschlagenen Bachelor zurück. Ach ja, raus sind (gefühlt alle Blondinen): Lara, Claudia und Mariya.

