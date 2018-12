"Bachelor" Andrej Mangold hat ab dem 2. Januar die Qual der Wahl bei RTL. Unter den ersten zehn Kandidatinnen, die nun bekannt gegeben wurden, ist sogar die Miss Norddeutschland 2017, Christina Graß. Die Pharmareferentin wünscht sich laut Sender einen liebevollen Mann und setzt auf ein ganz klassisches Rollenverhältnis: Sie putzt und kocht, während er den Rasen mäht. Doch bevor sie das mit dem "Bachelor" leben kann, muss sie sich erst noch gegen diese neun weiteren Ladys durchsetzen. Sie wollen das Herz des Rosenkavaliers ebenfalls erobern.

"Der Bachelor": Das sind die Kandidatinnen

Denn auch Mariya Lazareva möchte den "Bachelor" für sich gewinnen. Sie ist seit einem Jahr Single und sagt: "Ich habe hohe Ansprüche an die Männer." Sie arbeitet als staatlich anerkannte Kosmetologin. In Isabell Bernsee steckt dagegen eine echte Powerfrau. Die Immobilienkauffrau, die auch modelt und schon im "Playboy" zu sehen war, betreibt seit ihrem sechsten Lebensjahr Kickboxen und Taekwondo.

Viel Temperament bringt Cecilia Asoro mit. Sie sagt von sich: "Männer wissen mich nicht zu bändigen." Also Achtung, Andrej! Jennifer Lange kommt aus Bremen und liebt es, an ihre Grenzen zu gehen. Die Sport- und Gesundheitsmanagerin will immer gute Laune verbreiten. Ob ihr das auch unter den "Bachelor"-Kandidatinnen gelingen wird, wird sich zeigen. Soweit die brünetten Kandidatinnen.

Oder heißt es vielleicht Blondinen bevorzugt?

Julia Jessica Karbownik hat in den vergangenen fünf Jahren die Welt bereist. Die Blondine mit polnischen Wurzeln beschreibt sich selbst als "spontan, verrückt, lustig und vergesslich". Kimberley Schulz ist hingegen zielstrebig, zuverlässig, abenteuerlustig und aufgeschlossen. Auch sie liebt das Reisen, um neue Leute und Kulturen kennen zu lernen. Derzeit arbeitet sie als Kommunikationsdesignerin. Mit Flugbegleiterin Jade Übach steht noch eine echte Profi-Fliegerin zur Wahl, die laut Sender auf Adrenalinkicks steht.

Lara Helmrich ist am liebsten auf Festivals unterwegs. Sie ist ein kreativer Kopf, was sich beispielsweise beim Gestalten ihrer Outfits zeigt. Und die gebürtige Bayerin Luisa Haimann arbeitet aktuell als Serviceassistentin in einem Autohaus - will in naher Zukunft aber auch schon eine Familie gründen...