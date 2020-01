Nach der ersten Nacht der Rosen nimmt Sebastian Preuss (29) in der zweiten "Bachelor"-Folge (auch via TVNow) die Kandidatinnen bei einem Kennenlern-Marathon genauer unter die Lupe. Und auch die Single-Damen machen sich ihre Gedanken - zwei freiwillige Abgänge sind die Folge. Wie reagiert der Single-Mann darauf und wer kann bei ihm in positivem Sinne in Erinnerung bleiben?

Erste Lästereien und anschließende Zickereien

Nach dem Einzug in ihre Villa kommt es bei den Kandidatinnen auch schon zu den ersten Krisen und Zickereien. Kandidatin Jenny S. (26) fühlt sich in der Villa unwohl. Der Grund: Die tattoo-begeisterte Freiburgerin findet keinen Gefallen am diesjährigen Rosenkavalier: "Ich dachte mir von Anfang an: Schön, aber geht halt nicht klar." Sie zieht die Konsequenz und verlässt sichtlich erleichtert die Villa. Auf einen persönlichen Abschied vom "Bachelor" verzichtet sie. Großes Interesse habe er sowieso nicht gehabt, zeigt sich Sebastian Preuss wenig traurig über den freiwilligen Abgang, von dem er nur durch die anderen Kandidatinnen erfährt.

Die Münchnerin Denise-Jessica (26) hat es sich durch ihr angeblich überzogenes "Bachelor"-Gastgeschenk in Form eines Tennisschlägers bei ihren Mistreiterinnen verscherzt. Auch ihr Dirndl-Outfit sorgt bei den Kandidatinnen für Lästereien. Die Blondine bekommt in der Hängematte die fiesen Kommentare mit: "Das ist ekelhaft", fällt sie am Ende ihr Urteil. Auch Jenny-Jasmin (25) findet die Lästereien in der Villa, besonders hinter der Kamera, unerträglich. Vor ihren Mitstreiterinnen stellt sie streitlustig klar: "Wenn ihr lästert, macht es vor den Kameras, damit ich im TV sehe, wie falsch ihr seid."

Linda punktet mit ihrem Lachen

Linda (24) hingegen konzentriert sich auf das Objekt der Begierde und verbringt mit dem Rosenkavalier das erste Einzeldate der Staffel. Die ehemalige Leichtathletin muss sogleich ihre Abenteuerfähigkeiten unter Beweis stellen: Aus einem Helikopter seilen sich die beiden gemeinsam ins Wasser ab. Am Strand schwärmt Preuss über Lindas "anziehendes und süßes" Lachen. In einem ernsteren Moment kommt der "Bachelor" auch auf seine kriminelle Vergangenheit zu sprechen. Dass er mit offenen Karten spiele, finde sie gut. "Was vergangen ist, ist vergangen. Ich verurteile keinen", gibt Linda dem ehemaligen Draufgänger zu verstehen. Das harmonische Date krönt der "Bachelor" mit einer Vorab-Rose.

Raucherinnen haben beim "Bachelor" keine Chance

Beim ersten Gruppendate gehen Jenny-Fleur (26), Diana (22), Birgit (26), Jenny R. (24), Michele (23) und Leah (23) mit dem "Bachelor" auf Erkundungstour durch Tulum. Besonders Diana nimmt der Rosenkavalier genau unter die Lupe und bringt sie in Erklärungsnot. Ihren Ehrgeiz zeigt sie nicht in sportlicher Hinsicht? Trotz ihres natürlichen Aussehens hat sich die Studentin ihre Lippen aufpolstern lassen? "Schade", findet der "Bachelor".

Auch beim zweiten Gruppendate mit Wioleta (28), Rebecca (26), Denise-Jessica, Anna (27), Jenny-Jasmin, Jenny T. (32) und Desiree (27) kommt eine Kandidatin weniger gut weg. Mitten im Dschungel gesteht Rebecca dem "Bachelor" ihr Raucher-Dasein, das sie für keinen Mann der Welt aufgeben würde. Für den Nichtraucher ein absolutes No-Go.

Liebe auf den zweiten Blick?

Rebecca merkt ebenfalls, dass es nicht passt zwischen ihnen. In der zweiten Nacht der Rosen nimmt sie dem "Bachelor" die Entscheidung ab: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was werden könnte." Sie wolle die Show verlassen, was Preuss mit einem verständlichen Nicken hinnimmt. Denise-Jessica, beim Gruppendate brachte sie es nicht übers Herz, gesteht dem "Bachelor" ebenfalls noch etwas: "Wir sind uns schon mal über den Weg gelaufen." Preuss habe damals ihre Freundin gedatet. Der "Bachelor" kramt in seinem Gedächtnis und kann sich erinnern. Für ihn sei das aber kein Problem. Und auch Denise-Jessica habe laut eigener Aussage kein Problem, das Ex-Date ihrer Freundin weiter kennenzulernen.

Am Ende müssen neben den beiden freiwillig ausgestiegenen Kandidatinnen noch zwei weitere Single-Ladies die Villa ohne Rose verlassen: Die Wahl fällt auf Michele (23) und Jenny R.. In der kommenden Woche wird der "Bachelor" auf Tuchfühlung gehen - und die ersten Küsse verteilen. Der Konkurrenzkampf ist eröffnet.