Time to say adios, Los Cabos, Mexiko. Doch vor dem Abschied dürfen noch einmal alle Ladys mit zum Gruppendate an den Strand. Natürlich ein Fest für den Bachelor: "Wenn man sechs Bikinimodels mitnimmt ins Meer, ist das auch nicht so schlecht", schwärmt Andrej Mangold (32). Doch ein paar Stunden später werden es nur noch fünf Models sein. Jade hat nämlich die Nase voll.

Am Abend, am romantischen Lagerfeuer, teilt sie dem Bachelor ihre Entscheidung mit: "Mein Ziel war es, einen Mann kennenzulernen, aber du bist mit den anderen schon viel weiter, wir haben noch nie viel Zeit allein verbracht." "Oh Gott, Jade", stammelt er, findet aber auch, dass die Zeit nicht gereicht hat. Der Abschied fällt schwer, vor allem bei Jade und den Mädels, die "halt meine Familie geworden sind." Darauf folgt noch ein fröhliches Cheers und schon geht es weiter zur nächsten Rosenvergabe. Für die Brasilianerin Nathalia hat der Bachelor keine Blume und sie erhält somit kein Homedate zurück in Deutschland.

Steffi schläft mit Stephi in einem Bett

Erste Station zurück in Good-Old-Germany: Düsseldorf. Mangold besucht dort Steffi in ihrer WG, in der sie mit ihrer Freundin Stephi wohnt, und lernt bei Sekt und Kuchen auch Steffis Mutter kennen, deren Mama-Instinkte sofort Alarm schlagen. "Ich glaube nicht, dass du die erste Rolle bei ihm bist", warnt sie Steffi, als die beiden allein sind.

Sie habe etwas beobachtet: "Wo du ihn in den Arm genommen hast, hat er nicht reagiert. Ich hätte ihn dir so gegönnt", weint Mama schon vor der Entscheidung. Der Bachelor besichtigt noch Steffis Wohnung und ist sichtlich abgeturnt, als er erfährt, dass sie mit ihrer Mitbewohnerin in einem Bett schläft: "Wer's mag, meins wäre das nicht." Trotzdem gibt es noch einen Kuss und Kuscheleinheiten auf dem Sofa und Steffi bleibt hoffnungsvoll zurück.

Ebenfalls in Düsseldorf wohnt Eva. Zuerst geht's zur griechischen Mama, die findet, dass der potentielle Bräutigam gut zur Familie passt. Ihren Segen hat sie also schonmal. In Evas Wohnung nähern sich der Bachelor und die Flugbegleiterin an. "Es knistert auf jeden Fall, fühlt sich supergut an, ist auch leidenschaftlich. Ich merke, da tut sich was in mir", zieht Andrej nach seinem zweiten Homedate Bilanz.

Jenny überrascht ihn mit einem Liebesbrief

Bei Jenny in Bremen lernt der Rosenkavalier ihre beste Freundin Sarah kennen, die sich freut, dass beide verliebt wirken. Welchen ersten Eindruck er denn von Jenny gehabt habe, will Sarah wissen. Gar keinen, er habe so wenig Erinnerungen daran, bekennt der Bachelor offen. Beim Kuscheln auf dem Sofa liest ihm Jenny einen selbst geschriebenen Liebesbrief vor. "So was hat noch nie jemand für mich gemacht", freut er sich mit tränenumflorten Blick. "Da weiß man, dass es echt ist."

Lustig wird das letzte Homedate bei Vanessas Schwester in Augsburg. Die Mama hat einen Kuchen mit Bachelor-Herz gebacken und es wird ausgelassen gescherzt. Auf dem Sofa kommt es dann zum ersten Kuss. "Das war schon sehr innig", findet Andrej "Wir haben uns zusammen entwickelt. Mit Vanessa an der Seite habe ich ein gutes Gefühl." Mit den anderen aber ja auch: Der Bachelor will schauen, wo der Kopf am meisten aus ist.

Harte Entscheidung auf dem Flughafen

"Ich bin ein Kopfmensch, aber jetzt muss ich auf mein Herz hören", kündigt Andrej in der siebten Nacht der Rosen beim großen Showdown auf dem Flughafen an. "Mein Herz leitet mir den Weg." Und der führt ihn nicht zu Steffi, sie bekommt keine Rose und ist extrem verärgert. "Ich habe die Zeit mit dir genossen, aber bei den anderen Frauen bin ich schon weiter", erklärt ihr der Bachelor, während er sie zum Auto begleitet.

Steffi findet das unfair. "Hätte es schöner gefunden, wenn du das vorher ein bisschen hättest durchblicken lassen", wirft sie ihm vor. "Ich hatte ja auch ein Übernachtungsdate, da hat er mir ein ganz anderes Gefühl vermittelt", schluchzt sie später und muss einsehen: "Meine Mutter hatte Recht." Zu den Dreamdates nächste Woche dürfen also nur Jenny, Vanessa und Eva den Bachelor begleiten.