Die neue "Bachelor"-Staffel ist noch keine fünf Folgen alt, da hat schon jemand die große Liebe gefunden - aber ganz anders als gedacht. Kandidatin Kim-Denise hat sich in einen RTL-Chauffeur verliebt.

Sie war eine der Kandidatinnen, die am Mittwoch keine Rose bekamen: Kim-Denise Lang wurde vom Bachelor Niko Griesert abserviert. Die 23-Jährige dürfte aber nicht besonders traurig sein, denn gelohnt hat sich die Teilnahme für sie trotzdem. Wenn auch ganz anders als gedacht: Lang hat sich bei den Dreharbeiten in einen RTL-Chauffeur verliebt. Das gab's noch nie!

Die beiden lernten sich am Set kennen, der Produktionsmitarbeiter mit dem Spitznamen Willy fuhr die Kandidatinnen zu den Dates mit dem Bachelor und wieder zurück in die Villa. Und während einer dieser Fahrten habe es zwischen Kim-Denise und Willy gefunkt. Via Instagram nahmen die beiden nach ihrer "Bachelor"-Teilnahme Kontakt auf. "Wir haben erst den Kontakt gesucht, nachdem ich ausgeschieden war. Irgendwann haben wir festgestellt, dass mehr da ist und den Schritt in eine Beziehung gewagt", sagt Lang zu RTL.

"Wir wünschen den beiden alles Gute!"

Lang lebt in Göppingen, arbeitet als Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen und besitzt bereits eine Eigentumswohnung und zwei Hunde. Sie war auf der Suche nach einem abenteuerlustigen Partner - und den scheint sie nun gefunden zu haben. Ihr Auftritt in der RTL-Kuppelshow war allerdings denkbar kurz: Wegen der Corona-Pandemie befand sie sich länger in Quarantäne, konnte erst in Folge drei zu den restlichen Kandidatinnen und Niko Griesert dazustoßen. Zum Verlieben hat es trotzdem gereicht.

Beim Sender RTL sieht man die Romanze am Arbeitsplatz locker: "Die Frauen haben sich beworben, um den Bachelor kennenzulernen und sich zu verlieben. Wenn es eine Frau oder mehrere Frauen gibt, die kein Interesse am Bachelor hat/haben, dann steht es ihr/ihnen natürlich frei, sich anderweitig umzusehen. Wie heißt es so schön: Wo die Liebe hinfällt! Wir wünschen den beiden alles Gute!", heißt es. und auch der Bachelor Niko freut sich: "Es ist doch eine tolle eigene kleine Love Story neben der Bachelor-Liebesreise!"

Für Lang ist das Kapitel Bachelor nun endgültig abgeschlossen: "Geschafft! Ich hab mein Glück gefunden und bin um Freunde und Erfahrungen reicher geworden", schrieb sie auf Instagram. Nur ihren Willi, den zeigt sie dort bisher nicht.

Quellen: Bild, RTL