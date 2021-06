"Bergdoktor"-Darsteller Hans Sigl hält die Fans auf Instagram auf dem laufenden und berichtet von den Dreharbeiten zur 15. Staffel.

"Der Bergdoktor" Hans Sigl (51) gibt auf Instagram neuerdings kleine Einblicke in die neu angelaufenen Dreharbeiten für die 15. Staffel der ZDF-Erfolgsserie. Aus der Praxis in Ellmau am Wilden Kaiser meldet sich der Hauptdarsteller mit einem kurzen Video vom "großartigen Drehtag 1" und erzählt: "Morgen wird's ganz krass, morgen kommt natürlich Dr. Kahnweiler wieder zu uns - und die anderen Kollegen sind auch am Start."

Warum es in letzter Zeit etwas stiller war auf seinem Kanal verrät Sigl auch: Er habe in der Zwischenzeit einen anderen Film in Italien gedreht. "Das war sehr aufregend", so der Schauspieler über die Erfahrung. Bei dem Film handelt es sich um einen ZDF-Thriller mit dem Arbeitstitel "Der Feind meines Feindes", eine Fortsetzung des Thrillers "Flucht durchs Höllental".

Bergdoktor-Fans sollten unbedingt auch den Instagram-Account der Serie folgen, "derbergdoktorofficial". Auch dort hält Sigl sie zu den Dreharbeiten auf dem laufenden. Hier grüßen etwa Heiko Ruprecht (49), Ronja Forcher (25), Andrea Gerhardt (37), Taneshia Abt (33), Jaime Ferkic (31) und Cynthia Micas (31) vor malerischer Bergkulisse und mit lustigen und offenbar sehr spontanen Einlagen für die Handykamera Sigls.