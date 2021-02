Hans Sigl erinnert mit liebevollen Worten und kleinen Anekdoten an den "Bergdoktor"-Kollegen Siegfried Rauch: "Wir denken an Dich. Immerzu."

Die abermals hervorragenden Einschaltquoten - 7,26 Millionen Zuschauer schalteten am Donnerstag (17.2.) ein - nimmt "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (51) zum Anlass, um mit liebevollen Worten und kleinen Anekdoten an seinen früheren Kollegen Siegfried Rauch (1932-2018) zu erinnern.

"'Siggi. Alter Kämpfer'. So hab ich dich immer begrüßt. Du kamst immer gut gelaunt ans Set. An Tagen wie heute, wenn wir uns alle über eine tolle Quote freuen, denke ich an dich", schrieb der österreichische Schauspieler am Freitag auf seinem Instagram-Account zu einem Foto, auf dem Rauch und Sigl in die Kamera strahlen.

Und Sigl packte noch mehr Geschichten über die lange gemeinsame Zeit am "Bergdoktor"-Set aus. Denn Rauch war von Staffel eins (2008) bis zu seinem Tod im Jahr 2018 als Dr. Roman Melchinger, der Vorbesitzer von Dr. Grubers (Sigl) Praxis, in der beliebten ZDF-Serie zu sehen. "Wir haben oft gesprochen über die Zeit, als du mit Maria Schell über 12 Millionen Zuseher hattest oder noch mehr. Ich habe es stets genossen mit dir zu plaudern und dir zu lauschen", schrieb Sigl weiter.

"Wir denken an Dich. Immerzu"

Mit liebenswürdigen Worten schloss Sigl seinen Post: "Du bist schon viel zu lange nicht mehr bei uns. Aber wenn ich beim Dreh da auf 'unserer' Bank sitze, weiß ich, du schaust zu. Mein lieber Freund. An der Stelle sei mal gesagt... wir denken an Dich. Immerzu."

Siegfried Rauch, der auch als "Traumschiff"-Kapitän (1999-2013) oder als Familienoberhaupt Florian Behringer neben Maria Schell (1926-2005) in "Die glückliche Familie" (1987-1993) beliebt war, starb am 11. März 2018 im Alter von 85 Jahren an Herzversagen.