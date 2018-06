Seit wenigen Tagen laufen die Dreharbeiten für die zwölfte Staffel der ZDF-Serie "Der Bergdoktor": Zum ersten Mal ohne den so plötzlich verstorbenen Siegfried Rauch als Dr. Roman Melchinger. Der beliebte Schauspieler starb am 11. März im Alter von 85 Jahren an Herzversagen. Noch immer trauere das gesamte Team um den großen Verlust, erklärte das ZDF auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

Für die sieben neuen Folgen der Erfolgsserie stehen neben Hans Sigl (48) in der Hauptrolle erneut der gewohnte Cast rund um Ronja Forcher (22), Monika Baumgartner (66) oder Heiko Ruprecht (46) vor der Kamera. Auch TV-Star Christian Kohlund (67) ist in der zwölften Staffel wieder an Bord. Neu dabei ist Andrea Gerhardt (34), die ab der zweiten Folge in der wiederkehrenden Rolle als neue Sprechstundenhilfe von Dr. Martin Gruber zu sehen ist.

Bereits in der ersten Folge der zwölften Staffel werde der plötzliche Tod von Dr. Roman Melchinger thematisiert, erklärte das ZDF weiter. Zu konkreten Inhalten der neuen Folgen wolle man zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings noch keine Auskunft geben - der Dreh habe gerade erst begonnen.

Ausstrahlung für Anfang 2019 geplant

In der Inhaltsangabe zur zwölften Staffel heißt es dazu nur kurz, dass Dr. Martin Gruber froh sei, dass er seine Tochter Lili an seiner Seite habe, "als er nach dem überraschenden Tod von Roman Melchinger erstmals wieder die Praxis betritt".

Die Dreharbeiten dauern laut Senderangaben noch bis zum Dezember 2018. Ausgestrahlt werden soll die neue Staffel dann zum Jahresbeginn 2019. Die ebenfalls acht Folgen umfassende letzte Staffel wurde von Anfang Januar 2018 bis zum 28. Februar im ZDF gezeigt. Nur elf Tage später verstarb Rauch im Alter von 85 Jahren an Herzversagen in seinem Wohnort Untersöchering im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau.