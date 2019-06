Die erste von vier Hexen scheint gefunden: In der Neuauflage des 90er Jahre Klassikers "Der Hexenclub" wird aller Voraussicht nach Cailee Spaeny (21, "Vice: Der zweite Mann") eines der teuflischen Mitglieder mimen. So befindet sie sich laut "The Hollywood Reporter" bereits in Verhandlungen mit dem Studio Columbia Pictures. Ihr winkt demnach die Hauptrolle der Hannah, die als Außenseiterin an der Highschool die Bekanntschaft mit drei anderen jungen Frauen macht und schließlich mit ihnen in die dunklen Künste der Hexerei eintaucht.

Spaeny war zuletzt im Oscar-Film "Vice" zu sehen, auch im Action-Kracher "Pacific Rim: Uprising" oder "Bad Times at the El Royale" spielte sie mit. Die zeitgenössische Neuauflage von "Der Hexenclub" soll von Zoe Lister-Jones als Drehbuchautorin und Regisseurin umgesetzt werden. Im Original von Andrew Fleming aus dem Jahr 1996 spielten Neve Campbell (45), Robin Tunney (47), Fairuza Balk (45) und Rachel True (52) die vier Hauptcharaktere. Ein Kinostart des Reboots steht noch in den Sternen.