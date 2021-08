In eigener Sache

In eigener Sache Der stern trauert um seinen langjährigen Verlagschef Gerd Schulte-Hillen

Er startete bei Bertelsmann, wurde dann Vorstand bei Gruner + Jahr und wechselte schließlich in den Aufsichtsrat. 20 Jahre lang prägte Gerd Schulte-Hillen den Verlag – nun ist er im Alter von 80 Jahren gestorben.

Gerd Schulte-Hillen, langjähriger Chef des Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr, bei dem auch der stern erscheint, ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren. Der Verlagsmanager stand rund 20 Jahre an der Spitze von Gruner + Jahr.

1981 startete er in der Position als Vorstandsvorsitzender und blieb es bis 2000. In dieser Zeit gingen Umsätze und Erträge sowie die Zahl der Titel kräftig nach oben. Mit 60 Jahren wechselte er dann in den Aufsichtsrat. Zwischen 2000 und 2003 hatte er dort den Vorsitz.

G+J-Chef: "Verfechter des unabhängigen Journalismus"

Gruner + Jahr-Chef Stephan Schäfer, sagte: "Wir trauern heute nicht nur um den langjährigen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Gruner + Jahr, sondern um eine der prägenden Figuren der Verlagsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland." Er sei ein ebenso erfolgreicher wie leidenschaftlicher Manager gewesen und stets ein Verfechter des unabhängigen Journalismus. Gruner + Jahr und seine publizistischen Marken haben Gerd Schulte-Hillen sehr viel zu verdanken. Wir verneigen uns in tiefer Trauer vor einem großartigen Kollegen und sind in Gedanken bei seiner Ehefrau und der Familie."

Schulte-Hillen wurde 1940 im Sauerland geboren. Er studierte Maschinenbau und absolvierte ein betriebswirtschaftliches Aufbaustudium. 1969 begann er als Assistent der Geschäftsleitung bei der Bertelsmann-Tochtergesellschaft Mohndruck in Gütersloh. 1973 übernahm er die Leitung der Tiefdruckerei von Gruner + Jahr am Standort Itzehoe, er stieg schnell in den Vorstand des Druck- und Verlagshauses auf.