Sie kennt jeder: Die Barbie-Puppe zählt zu den bekanntesten und am meisten verkauften Puppen der Welt. Bereits 1959 kam die erste Barbie auf den Markt. Ursprünglich gedacht als Miniatur-Mannequin, das man aus- und anziehen kann, wurde die Puppe mit den blonden Haaren von heute auf morgen zum Spiegel der Zeit. Denn die Erfinder der Puppe, das US-amerikanische Ehepaar Ruth und Elliott Handler, Gründer des heutigen Spielzeugherstellers Mattel, wollten die Barbie stets an aktuelle modische Trends und Entwicklungen anpassen. Mit Erfolg. Die Barbie-Puppe wurde weltweit zum Kassenschlager und zog in das Kinderzimmer zahlreicher Mädchen und Jungen ein – bis heute.

Die Ursprünge der Barbie – und was die Bild-Zeitung damit zu tun hat

Dass die Erfinder der Barbie jedoch im ursprünglichen Sinne gar nicht dessen Erfinder sind, weiß kaum jemand. Denn die Barbie hieß ursprünglich eigentlich Lilli und geht auf eine Zeichnung von Reinhard Beuthin zurück, die der deutsche Karikaturist im Jahr 1952 für die Bild-Zeitung produzierte. Die gezeichnete Lilli fungierte als eine Art Comic-Pin-up-Girl die täglich in einer Zeitungsspalte mit anzüglichen Sprüchen abgedruckt wurde. Im damaligen Deutschland wurde die Lili so populär, dass der Künstler Max Weißbrodt diese erstmals im Jahr 1955 für die Bild-Zeitung produzierte – die Lilli-Puppe war geboren. Erst Jahre später entdeckte Ruth Handler die berüchtigte Puppe dann auf einer Europareise in einem Luzerner Schaufenster und kaufte sie.

Zurück in den USA ließen die Handlers die Barbie dann nach Vorbild der Bild-Lilli produzieren. Das fertige Produkten benannten sie nach dem Spitznamen ihrer Tochter Barbara, die immer "Barbie" genannt wurde. Erst fünf Jahre später, im Jahr 1964 kauften die Unternehmer die Rechte an der Bild-Lilli – und konnten sie so auch in Deutschland verkaufen. Die Barbie-Ära hatte begonnen. Doch nicht nur für spielende Kinder war die Barbie über die Jahre bedeutsam. Die Puppe markiert vor allem den gesellschaftlichen Wandel des Zeitgeistes der damaligen und heutigen Zeit.

Diverse Barbies erobern den Markt

Mittlerweile ist die Barbie nicht mehr nur groß, dünn und blond. Die Barbie-Regale dieser Welt sind diverser geworden, beherbergen kurvige, schwarze, kleine, alte und behinderte Puppen. Ein weiteres Highlight erwartet Barbie-Fans zudem im Juli 2023: Die erste Real-Verfilmung der Barbie mit Margot Robbie in der Hauptrolle kommt, startet am 20. Juli 2023 in den Kinos. Und auch hier muss Barbie lernen, dass Perfektion nicht das ist, was es zunächst scheint.

Die Entwicklung der berühmtesten Spielpuppe der Welt sehen Sie in der obigen Fotostrecke.