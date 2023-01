von Stephan Seiler Weiße Turnschuhe seien reif für den Müllhaufen der Modegeschichte, schreibt David Baum. Das ist falsch. Sie sind weder Uniform noch Stiltrend, sondern Ausdruck der Persönlichkeit (man muss nur das richtige Paar finden).

Ja, auch der Autor dieser Zeilen spürte dieses unangenehme Ziehen in der Magengegend, als vor gut anderthalb Jahren der damalige Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, der Noch-Bundeskanzlerin ein Paar weiße Turnschuhe überreichte. Und erst recht, als der anschließend auf Instagram erklärte, er, Kuban, habe Angela Merkel die Sneaker vor allem deshalb geschenkt, weil die sich vor Jahren bei ihm erkundigt habe, was "so die gängigsten Marken" im Weißsportschuhbereich seien. War den JU-Chef dazu veranlasste, jedem Unions-Oberen ein Paar dieser Treter hinterherzuwerfen, bei dem er gut dastehen wollte. Auch Armin Laschet übrigens – und wir alle wissen ja, wohin das führte.