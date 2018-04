Ein Jahr haben die Fans darauf gewartet, am Samstagabend hat Beyoncé (36) nun ihren Auftritt auf dem Coachella Festival hingelegt - vor einer Menge kreischender Zuschauer, wie unter anderem CNN berichtet. "Bist du bereit, Coachella?", rief der Superstar demnach in die Menge, bevor die Sängerin mit ihrer Show loslegte. Und sie bewies dabei offenbar, dass sie zurecht als Headliner gebucht war. Schon zuvor hatten Fans dem Festival in Kalifornien einen neuen Namen verpasst: Beychella.

Die Sängerin eröffnete ihre lang erwartete Performance mit einer Version ihres Hits "Crazy in Love" und gab später unter anderem eine Interpretation von "Lift Every Voice and Sing" zum Besten. Kurz vor ihrem Auftritt hatte Beyoncé ein Foto auf Instagram gepostet: Darauf zu sehen ist sie mit Gehstock in einem schwarz-goldenen Body, passendem Umhang und ägyptisch anmutendem Kopfschmuck. Das Glamour-Outfit tauschte sie auf der Bühne schnell gegen knappe Jeans-Shorts, kniehohe Stiefel und einen gelben Pullover ein.

Reunion von Destiny's Child

Was zuvor bereits gemunkelt wurde, passierte dann auch tatsächlich: Beyoncé wurde von ihren Destiny's-Child-Kolleginnen Michelle Williams (37) und Kelly Rowland (37) unterstützt - die Fans bekamen von ihnen unter anderem die Hits "Soldier" und "Say My Name" auf dem Coachella zu hören. Die Gruppe trug aufeinander abgestimmte Camouflage-Outfits, die an ihr Video zu "Survivor" erinnerten. Als Special Guests kamen zudem auch Beyoncés Ehemann Jay-Z (48) und ihre Schwester Solange Knowles (31) auf die Bühne.

Beyoncé sollte bereits 2017 als Headliner des Festivals auftreten. Die Sängerin musste aber auf Anordnung der Ärzte absagen, weil sie zu der Zeit mit ihren Zwillingen schwanger war. Lady Gaga (32) sprang als Ersatz ein. Beyoncé und Jay-Z durften sich im Juni 2017 über die Geburt von Rumi und Sir Carter freuen.