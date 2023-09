In Köln wurde am Donnerstagabend der Deutsche Fernsehpreis 2023 verliehen. Die Veranstaltung findet seit 1999 jährlich statt und zählt zu den bedeutsamsten in der Branche – entsprechend hoch ist das Promi-Aufkommen. Auch in diesem Jahr zog es zahlreiche Stars und Sternchen der Deutschen Fernseh- und Medienlandschaft in die Metropole am Rhein, die sich auf dem roten Teppich vor den MMC Studios ablichten ließen, um sich im Anschluss die Preisverleihung anzusehen.

Deutscher Fernsehpreis 2023: Ehrenpreis geht an Bully Herbig

Insgesamt 26 Auszeichnungen werden jedes Jahr verliehen. Zu den wichtigsten Kategorien zählt der Ehrenpreis, der an eine außergewöhnliche Persönlichkeit der Branche verliehen wird und in diesem Jahr an Bully Herbig als "Unterhaltungs-Genie" ging. Daneben werden der beste Schauspieler und die beste Schauspielerin sowie eigenständige Formate in diversen Kategorien ausgezeichnet, wobei sich in diesem Jahr vor allem Streaminganbieter den Sieg sichern konnten.

Der wahre Spaß fand jedoch auf dem roten Teppich statt. Opulente Abendroben, glamouröse Looks und wilde Posen prägten die Eindrücke des diesjährigen Verleihung. Die schönsten Fotos zeigt die obige Fotostrecke.

+++ Lesen Sie auch +++