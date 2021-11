Gehen zwei Kartoffeln auf der Straße an einer Mohrrübe vorbei. Aber halt - ist das überhaupt korrekt? Nein, wie die große Kartoffel die kleine belehrt: "Mohrrübe sagt man nicht! Das heißt Karotte."

"Das M-Wort " heißt diese Karikatur und sie stammt aus der Feder von Olaf Schwarzbach. Der Berliner Cartoonist wurde dafür beim Deutschen Karikaturenpreis 2021 im Dresdner Staatsschauspielhaus mit dem "Geflügelten Bleistift in Gold" ausgezeichnet.

Die Zeichnung zeige, wie das Ringen um korrekte Sprache ins Absurde kippen könne, lautete die Begründung der Jury. "Absurditäten im Korrekturwahn. Und nach dem ersten Lachen darf man noch über ein wunderbar unkorrektes Detail kichern: die prekäre Zwiebel, die berauscht an der Mauer lehnt und vermutlich vergebens auf ein paar Münzen von der korrekten Kartoffel hofft."

Deutscher Karikaturenpreis 2021: Mehr als 1000 Werke eingereicht

Der zweite Preis, der "Geflügelte Bleistift in Silber", ging an den Hamburger Kai Flemming. Er überzeugte die Jury mit seinem eingereichten Bild "Rassistische Klischees". Darauf tritt eine Kellnerin an den Tisch, an dem ein in Stereotypen gezeichneter Afrikaner und Asiat sitzen. Auf die Frage, was sie beruflich mache, antwortet sie: "Ich bediene rassistische Klischees."

Katharina Greve holte mit ihrer "Antisemitismus" betitelten Karikatur Bronze. Als beste Newcomerin der Szene wurde die Mannheimerin Annika Frank ausgezeichnet.

In diesem Jahr haben nach Veranstalterangaben 248 Zeichner rund 1150 Werke eingereicht. Insgesamt 11.000 Euro wurde an die Sieger ausgeschüttet.

Nächstes Jahr wird der Preis in Düsseldorf verliehen

Der Preis wird von der "Sächsischen Zeitung" und dem Bremer "Weser-Kurier" vergeben. Im kommenden Jahr wird es eine Neuerung geben: Dann kommt die "Rheinische Post" als neuer Partner hinzu.

Und die Veranstaltung bekommt einen neuen Ort: Die Preisverleihung, die seit 2016 jährlich wechselnd in Bremen und Dresden ausgetragen wird, findet 2022 erstmals in Düsseldorf statt, wo die "Rheinische Post" beheimatet ist. Angesichts der reifen Ernte in diesem Jahr darf man sich schon jetzt darauf freuen.

Die Karikaturen sind bis zum 27. Februar 2022 täglich 10 Uhr bis 18 Uhr im Haus der Presse in Dresden zu besichtigen. In der Bremischen Bürgerschaft hängen die Zeichnungen vom 1. Dezember 2021 bis 4. Februar 2022.