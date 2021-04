Jan-Marten Block ist Sieger der 18. "DSDS"-Staffel. Für Jury-Neuling Thomas Gottschalk steht fest: Ihn werde man so schnell nicht vergessen.

Deutschland hat seinen Superstar gefunden: Jan-Marten Block (25) konnte sich am Samstagabend gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Mit seinem Titel "Never Not Try" gewann er das große "DSDS"-Live-Finale in Duisburg. Der Auszubildende aus Schleswig-Holstein erhielt stolze 33,38 Prozent der eingegangenen Zuschauerstimmen und freute sich über 100.000 Euro Siegprämie sowie einen Vertrag mit dem Label Universal Music.

Der "Kuschelbär" macht das Rennen

Nach einem gemeinsamen Auftritt der vier Finalisten - Block, Karl Jeroboan (30), Kevin Jenewein (27) und Starian McCoy (19) sangen "Giants" von Dermot Kennedy (29) - zeigten sie jeweils einzeln, was in ihnen steckt.

Für Gastjuror Thomas Gottschalk (70), der als Ersatz für Dieter Bohlen (67) eingesprungen war, stand fest: So oder so, Finalist Block werde man sicher "nicht vergessen". "Du bist der lebende Sympathiebolzen. Und du hast so viele Möglichkeiten", lobte der Entertainer den Sänger. Maite Kelly (41), die zusammen mit Mike Singer (21) die Jury der diesjährigen 18. Staffel (auch bei TVNow) formte, fand ähnliche Worte. Sie nannte Block einen großen "Kuschelbären" mit Star-Aura.