Devid Striesow ist derzeit für das ZDF in Aktion: In München haben die Dreharbeiten für die neue Komödie "Boomerang Kids" begonnen.

Drehbeginn für "Boomerang Kids": Wie das ZDF bekannt gab, entsteht derzeit in München und Umgebung eine neue Komödie. In den Hauptrollen der ehemalige "Tatort"-Kommissar Devid Striesow (46), Anja Schneider (43) und Max Schimmelpfennig (24). In der Geschichte zieht ein Ehepaar (Striesow und Schneider) nach dem Auszug der Kinder aus dem Reihenhaus in einem ruhigen Vorort in eine kleine Wohnung in der pulsierenden Großstadt und sieht sich mit neuen Problematiken konfrontiert.

Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum 11. September 2020 an, ein Sendetermin steht bislang noch nicht fest. Auf dem Regiestuhl nimmt derzeit der Grimme-Preisträger Florian Schwarz (46) Platz, das Drehbuch stammt von Peter Probst (62), aus dessen Feder unter anderem mehrere "Tatort"-Produktionen stammen. Für seine Arbeit beim mehrfach ausgezeichneten Fernsehfilm "Die Hebamme - Auf Leben und Tod" erhielt auch er einen der begehrten Grimme-Preise.