DFB-Pokal-Viertelfinale So sehen sie die Partien im Free-TV

Bayern München gegen SC Freiburg und weitere hochkarätige Begegnungen: Das Viertelfinale des DFB-Pokals live im TV.

Am Dienstag und Mittwoch, den 4. bzw. 5 April 2023 stehen die Viertelfinalpartien des diesjährigen DFB-Pokals auf dem Programm. Drei der vier Spiele zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender live im Free-TV. Nur eine Partie läuft exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Kanal ist der einzige Sender, der alle vier Begegnungen überträgt.

Viertelfinale so stark besetzt wie selten

Die drittletzte Runde des Pokalwettbewerbs ist diese Saison so hochkarätig besetzt wie lange nicht. Unter den letzten acht Mannschaften sind die aktuellen Top 6 der Bundesligatabelle - und sie spielen direkt gegeneinander. Ein "Ausrutscher" ist nur das Spiel des Bundesligaschlusslichts VfB Stuttgart gegen Zweitligakellerkind 1. FC Nürnberg.

Dienstag, 18 Uhr: Eintracht Frankfurt - Union Berlin (ZDF und Sky)

Die Partie des Bundesligasechsten Eintracht Frankfurt gegen den Tabellendritten Union Berlin startet am 4. April die Viertelfinals. Das ZDF und Sky übertragen live aus dem Deutsche Bank Park.

Anpfiff ist um 18 Uhr, im ZDF beginnen die Vorberichte mit Moderator Jochen Breyer (40) aber schon um 17:40 Uhr.

Dienstag, 20:45 Uhr: Bayern München - SC Freiburg (ARD und Sky)

Am Dienstagabend übernimmt das Erste die Übertragung im Free-TV. Um 20:45 Uhr startet das Topspiel zwischen dem Ligaprimus Bayern München und dem SC Freiburg, der auf Platz 4 der Tabelle liegt.

Die Übertragung in der ARD beginnt um 20:15 Uhr.

Mittwoch, 18 Uhr: 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart (Sky)

Die auf dem Papier unattraktivste Begegnung des Viertelfinales läuft nicht im Free-TV. Sky überträgt exklusiv das Gastspiel des Tabellenletzten VfB Stuttgart beim 1. FC Nürnberg, dem einzigen verbliebenen Nicht-Erstligisten.

Beim VfB steht zum ersten Mal der neue Trainer Sebastian Hoeneß (40) an der Seitenlinie. Er beerbte gestern den geschassten Bruno Labbadia (57).

Mittwoch, 20.45 Uhr: RB Leipzig - Borussia Dortmund (ZDF und Sky)

Der Titelverteidiger rundet das Viertelfinale ab: RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund. Dabei handelt es sich nicht nur um das Duell zwischen Tabellenzweitem (Dortmund) und -fünftem, sondern auch um eine Neuauflage des DFB-Pokalfinals der Saison 2020/2021. Damals setzte sich Dortmund klar mit 4:1 durch.

Das ZDF startet um 20.15 mit den Vorberichten.

Die Gewinner der Viertelfinals treffen am 2. und 3. Mai in den Halbfinals aufeinander. Das Endspiel steigt am 3. Juni.