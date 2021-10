Diane Kruger glitzernd in New York.

Pailletten und Rüschen: Diane Kruger hat dem klassischen "kleinen Schwarzen" bei einem Event in New York ein Upgrade verpasst.

Diane Kruger (45) hat bei der Herbstgala des American Ballet Theaters in New York einen glitzernden Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin erschien in einem "kleinen Schwarzen", das über und über mit Pailletten bestickt war. Doch das Funkeln war nicht das einzige Highlight an ihrem Kleid: Auch die Ärmel mit dramatischen Rüschen-Applikationen sorgten dafür, dass Kruger nicht zu übersehen war.

Dazu kombinierte Kruger eine ebenso glitzernde Clutch, Silberschmuck an Ohren und Händen und High Heels mit Schleifendetail. Auch beim Make-up war die 45-Jährige am Dienstagabend experimentierfreudig: Ihr unteres Augenlid betonte sie mit auffällig türkis-silberner Farbe. Dafür wurden die Lippen in Nude und Gloss zurückhaltend geschminkt.

Seltener Blick in ihr Privatleben

Kruger, die mit Hollywood-Filmen wie "Troja" oder "Inglourious Basterds" Weltberühmtheit erlangte, ist seit 2016 mit "The Walking Dead"-Star Norman Reedus (52) zusammen. Privates hält sie bis auf wenige Ausnahmen meistens unter Verschluss.

Erst kürzlich aber gab es so eine Ausnahme: Da postete sie ein Bild mit ihrer zweijährigen Tochter auf Instagram. Zu der Szene, in der sie die Kleine in einem Feenkostüm umherwirbelt, schrieb sie: "Anzusehen, wie du deine Flügel ausbreitest und in allen Farben erstrahlst, ist die größte Freude, die ich je erfahren habe."