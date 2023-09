Nach mehr als zehn Jahren veröffentlicht Musiker Sean "Diddy" Combs am Freitag mit "The Love Album: Off the Grid" ein neues Album.

Der New Yorker Musiker Sean "Diddy" Combs (53) veröffentlicht am heutigen Freitag (15. September) ein neues Album auf seinem eigenen R&B-Label Love Records. Mit "The Love Album: Off the Grid" meldet er sich nach rund dreizehn Jahren zurück. Seine letzte Platte "Last Train to Paris" veröffentlichte er im Jahr 2010 mit dem Hip-Hop-Duo Dirty Money. Das letzte Solo-Album "Press Play" stammt aus dem Jahr 2006.

Kollaboration mit Top-Stars vor drei Wochen angekündigt

Für die neue Platte arbeitete Diddy mit Top-Stars der Musikbranche wie The Weeknd (33), Justin Bieber (29) und John Legend (44) zusammen. Zum Song "Another One of Me" gibt es auch schon das offizielle Musikvideo.

Erst vor drei Wochen hatte Diddy das neue Release bei Instagram angekündigt. "R&B lebt", schrieb er zu einem Clip, der die Entstehungsgeschichte des Albums erklärt. "Warum mache ich das? Vor allem angesichts des Erfolgs, den ich hatte, und der stressigen und tückischen Musikindustrie", erklärte der Musiker im Video. Sein Herz sei gebrochen worden und er stelle sich immer noch die Frage: "Werde ich jemals wieder lieben?", kündigte der Musiker das Thema "Love" des Albums bereits an. Passend dazu sind in dem Video auch Aufnahmen seiner Ex-Freundin Kim Porter (1970-2018) sowie seiner Ex-Partnerin Yung Miami (29) zu sehen.

In dem dokumentarisch anmutenden Clip wird der Künstler außerdem im Studio begleitet, wo auch seine prominenten Kollegen ans Mikro treten.