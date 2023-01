Seit Monaten ist Jenna Ortega als Netflix-Heldin Wednesday Addams ein Liebling der sozialen Medien. Doch sie hat eine Vorgängerin im TV: Lisa Loring war als Wednesday Addams ein Kinderstar.

Schon fast 60 Jahre vor der Netflix-Serie "Wednesday" hat US-Schauspielerin Lisa Loring die schlecht gelaunte Tochter der gruseligen Addams Family gespielt - nun ist sie laut US-Medien tot. Der einstige Kinderstar der amerikanischen Fernsehserie "Die Addams Family" (1964-1966) habe einen tödlichen Schlaganfall erlitten, sagte ihre Tochter dem Branchenblatt "Variety".

Die Amerikanerin wurde 64 Jahre alt. Ihre Freundin Laurie Jacobson schrieb auf Facebook: "Sie wird in unseren Herzen immer Wednesday Addams bleiben." Lorings Kollege Butch Patrick war zur gleichen Zeit Kinderstar der Konkurrenzserie "The Munsters" gewesen: "Wir kannten uns sehr gut und haben oft miteinander gearbeitet. Ich wusste, dass es ihr gesundheitlich nicht gut ging. Vor ein paar Wochen habe ich sie noch besucht." Lorings Schwarz-Weiß-Serie "Die Addams Family" wurde ab den 1970er Jahren auch in West-Deutschland gezeigt.

Der Streamingdienst Netflix hatte im November 2022 eine neue Serie speziell um die Figur Wednesday veröffentlicht und sie auch nach ihr benannt. Der Achtteiler stand bei den Netflix-Serien wochenlang auf Platz eins und stellte Streaming-Rekorde auf. Hauptdarstellerin Jenna Ortega (20) und ihr ikonischer Look in Schwarz zählten zeitweilig zu den Lieblingsthemen der sozialen Medien. Eine Tanzszene löste einen weltweiten Tiktok-Trend aus und wurde sogar in Nummern professioneller Eiskunstläufer aufgenommen.

Der verschrobene Addams-Clan, der mit dem Tod und mit allem Bösen flirtet, alles Normale und Bunte verachtet, wurde 1938 zuerst als Cartoon veröffentlicht. Die Familie war auch Stoff für mehrere Kinofilme und TV-Verfilmungen. Die Netflix-Version "Wednesday" stammt aus der Feder des Erfolgsduos Alfred Gough and Miles Millar ("Spider-Man 2"). Im Mittelpunkt steht Wednesday Addams. Sie will eine Mordserie an der unheimlichen Nevermore Academy aufklären.