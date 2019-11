Am Donnerstag um 17 Uhr starteten Die Ärzte den Ticket-Vorverkauf für ihre "In The Ä Tonight"-Tour 2020. Nach nur wenigen Minuten waren alle Ticktes vergriffen, die 15 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren restlos ausverkauft. Die Band handelte und kündigte ein paar Stunden später acht weitere Termine an - mit offenbar demselben Resultat.

Auf der offiziellen Die-Ärzte-Homepage sind so gut wie alle Ticktes vergriffen. Vereinzelt werden Fans zu Restposten weitergeleitet, wie etwa bei den Terminen in der Dortmunder Westfalenhalle (1./2. Dezember 2020). Folgt man dem Link, gelangt man in einen virtuellen Warteraum - mit vierstelliger Wartenummer.

Lediglich die Fans in Österreich und der Schweiz scheinen noch hoffen zu können. Dort startet laut Homepage-Angaben am morgigen Freitag (15. November) der örtliche Vorverkauf in Wien und Zürich.