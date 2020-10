Vitaminspritze bei Nickhautvorfall

Hallo. Meine Katze 12 Wochen alt hat beidseitig einen Nickhautvorfall. Heute beim Arzt hieß es: ja das ist nur der Stress vom Umzug ins neue Zuhause oder Würmer. Also bekam sie eine Wurmtablette und eine Vitaminspritze. Zack 50 Euro weg und seitdem geht es ihr nur noch schlechter. Seitdem schläft sie mit nur kurzer Unterbrechung, fühlt sich warm an und frisst nicht. Das kann doch nichts gebracht haben oder? Ich suche mir morgen einen anderen Arzt weil ich so enttäuscht bin aber was kann ich jetzt noch tun? Vom Verhalten kommt sie mir vor wie meine Kinder nach einer Impfung. Nur leider habe ich kein Fiebersaft.