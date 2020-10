Die deutsche Kultband Die Ärzte hat mit ihrem neuen Album "Hell" der Konkurrenz einen Einlauf verpasst.

Mit ihrem ersten Studioalbum seit gut acht Jahren sichern sich Die Ärzte bereits zum zehnten Mal die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, die von GfK Entertainment ermittelt werden. Die Kultband, bestehend aus Farin Urlaub (57), Bela B. (57) und Rodrigo Gonzalez (52), setzt sich mit "Hell" gegen namhafte Konkurrenz durch.

Alles Neuzugänge

Die Ärzte landen damit sogar vor Bruce Springsteen (71), dessen "Letter To You" schafft es auf den zweiten Platz. "100 % Das Beste aus 40 Jahren" von Pur erobert die Drei, "Schicksalsmelodien" von Eisbrecher gehört der vierte Platz und Rang fünf geht an Joe Bonamassa (43) mit "Royal Tea". Die gesamte Top-5 besteht damit aus Neuzugängen.

Der Rapper Bonez MC (34) kann sich mit "Angeklagt" hingegen den obersten Platz in den Single-Charts sichern. 24KGoldn feat. Iann Dior landen mit "Mood" auf der Zwei und ihren "Million Dollar A$$" präsentiert YouTuberin Katja Krasavice (24) zusammen mit Rapper Fler (38) auf dem dritten Platz. "Paradise" von Vize x Joker Bra x Leony belegt den vierten Platz und die Fünf geht an "Lemonade" von Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & Nav.