Die Ärzte haben ihre neue Single "Noise" veröffentlicht. Im Musikvideo tauchen mit Vom Ritchie und Bjarne Mädel auch zwei Stargäste auf.

Auf "Hell" folgt "Dunkel", doch zuvor gibt es ein bisschen "Noise"! Die Ärzte haben die erste Single aus ihrem in rund zwei Wochen erscheinenden Album veröffentlicht. Auch ein passendes Musikvideo gibt es bereits.

Die erste Single-Auskopplung aus dem neuen Album "Dunkel", das am 24. September veröffentlicht wird, trägt den Titel "Noise". Neben Farin Urlaub (57), Bela B (58) und Rodrigo Gonzalez (53) sind in dem Clip zum Song auch zwei Stargäste am Start. Schauspieler Bjarne Mädel (53) gibt einen Security-Mann, Tote-Hosen-Schlagzeuger Vom Ritchie (57) wird unterdessen von den Drums verscheucht.

Alles "ganz klassisch"

"Jetzt aber mal ganz klassisch: mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Tempo, Melodie, Hookline. Ordentlich laut." So beschreibt die Beste Band der Welt ihren neuen Song unter anderem auf ihrer Homepage. Mit ihrem letzten Album "Hell" hatten Die Ärzte erst vor rund einem Jahr die Charts aufgemischt. Nach Erscheinen konnte die Platte die Spitze der von GfK Entertainment ermittelten Offiziellen Deutschen Album-Charts erklimmen. Damals landete die Band damit unter anderem vor Bruce Springsteen (71) und Pur.

Demnächst möchten Die Ärzte außerdem auf ganze drei Tourneen gehen. Die wegen der Corona-Pandemie verschobene "In The Ä Tonight Tour" soll am 30. Oktober in Berlin ihren Auftakt feiern. Ab Mai 2022 beziehungsweise Juni 2022 folgen die "Berlin Tour MMXXII" und die "Buffalo Bill in Rom"-Tour.