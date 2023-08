Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo González haben Neuigkeiten für die Fans: Die Ärzte gehen 2023 noch auf große "Herbst des Lebens"-Tournee.

"So wie früher": Die Ärzte gehen dieses Jahr noch auf große Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Band - bestehend aus Bela B (60), Farin Urlaub (59) und Rodrigo González (55) - hat auf ihrer Webseite von Ende August bis Mitte Oktober ihre "Herbst des Lebens"-Tour 2023 angekündigt. An fast jedem Standort werden die Musiker mindestens zwei Konzerte spielen. In Oberhausen in der Turbinenhalle sind sogar drei Shows angesetzt.

Das macht die "Herbst des Lebens"-Tour so besonders

Das Besondere an der geplanten Tour: Obwohl die Ärzte zu Deutschlands Kult-Bands zählen und dadurch große Hallen und Arenen füllen könnten, spielen sie "so wie früher" in eher kleineren Konzert-Locations. Die Turbinenhalle in Oberhausen umfasst circa 3.000 Besucher, das Palladium in Köln circa 4.000 und der Bielefelder Lokschuppen um die 3.000.

Die Tour startet mit zwei Konzerten in Österreich: Am 29. und 30. August spielen die Ärzte je ein Konzert auf dem Arena Open Air in Wien. Danach geht es weiter nach Offenbach, Potsdam, Bremen, Münster, Berlin, Köln, Zürich, Bielefeld, Hamburg, Saarbrücken, Leipzig und Oberhausen.

Der Vorverkauf für die Konzerte startet am Montag, 21. August um 17 Uhr. Tickets können ausschließlich über die Webseite der Band erworben werden.

Die Band Die Ärzte besteht in ihrer jetzigen Formation seit 1993 und zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Punkrock-Bands Deutschlands.