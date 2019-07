An diesem Mittwoch (17. Juli um 20:15 Uhr) startet die neue Staffel der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette". Ex-"GNTM"-Kandidatin Gerda Lewis (26) geht auf die Suche nach ihrem Traummann und wird dafür wöchentlich Rosen vergeben. 2004 durfte die erste Junggesellin begehrte Single-Männer daten. Doch haben die Kandidatinnen der vergangenen fünf Staffeln die große Liebe gefunden?

Monica Ivancan

Model Monica Ivancan (42) machte 2004 den Anfang: Die damals 27-jährige Junggesellin suchte unter 25 Männern den Richtigen und entschied sich am Ende für Polizist Mark Quinkenstein. Die kurze Liebelei endete bereits vor der Ausstrahlung der Sendung, die vorwiegend in einer Villa an der Côte d'Azur gedreht wurde. Die gebürtige Kroatin wurde daraufhin durch ihre Beziehung mit Comedian Oliver Pocher (41) einer breiteren Öffentlichkeit bekannt: Das Paar war von 2005 bis 2009 liiert.

Seit 2012 ist sie mit dem Finanzunternehmer Christian Meier glücklich; die beiden heirateten im Juni 2015. Seitdem trägt sie den Doppelnamen Meier-Ivancan. Tochter Rosa kam im Mai 2013 zur Welt, im April 2016 wurde Söhnchen Anton geboren. Meier-Ivancan ist seit 2017 als Pilatestrainerin tätig. 2006 und 2009 absolvierte sie zudem eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin. Ihr damaliger Auserwählter Mark Quinkenstein ist nicht mehr in den Medien präsent.

Anna Hofbauer

Anna Hofbauer (31) schürte 2014 mit ihrem Auserwählten die Hoffnung, dass es bei der "Bachelorette" mit der großen Liebe klappen kann. Die Musical-Darstellerin verliebte sich in Portugal in den Düsseldorfer Marvin Albrecht (31), der sie in der letzten Nacht der Rosen in den Armen halten durfte. Die beiden zogen zusammen, präsentierten sich fortan als "Bachelorette"-Traumpaar und gingen 2015 als Sieger der RTL-Tanzshow "Stepping Out" hervor. Im Februar 2017 gab Hofbauer das Liebes-Aus bekannt und erklärte in einem RTL-Interview, dass das Paar bei den Themen Kinderwunsch und Zukunftspläne zu unterschiedlich getickt habe.

Privat und beruflich hat Hofbauer aktuell das Glück wieder auf ihrer Seite: Mit ihrem Freund, Ex-"Verbotene Liebe"-Darsteller Marc Barthel (29), lebt sie in Berlin, geht ihrer Musikkarriere nach und steht erfolgreich als Johanna in "Päpstin" und Kaiserin Elisabeth in "Ludwig 2" auf der Musical-Bühne. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich als Botschafterin der Organisation "Steps for Children", die Kinder in Namibia unterstützt. Auch Albrecht hat mit Model Simone Voss (34) wieder eine neue Liebe gefunden.

Alisa Persch

In der dritten Ausgabe der Kuppelshow präsentierte sich Lehrerin Alisa Persch (31) 2015 als umworbene Junggesellin und entschied sich für Fitnesstrainer Patrick Cuninka (28). Den beiden war kein langes Liebesglück vergönnt: Im März 2016 gaben sie ihre Trennung auf ihren Instagram-Kanälen bekannt. 2017 legte Persch eine Social-Media-Pause ein und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Anfang 2019 säte sie neue Liebesgerüchte und postete mehrere Instagram-Schnappschüsse mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite. Cuninka war nach der Trennung von Persch mit "Bachelor"-Kandidatin Denise Kappés (29) verlobt, im Juli 2017 trennten sie sich.

Jessica Paszka

Jessica Paszka (29) drehte 2017 den Spieß um: Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin stellte sich selbst der Qual der Wahl, entschied sich am Ende für Metal-Musiker David Friedrich (29). Nach der Ausstrahlung der Sendung konnten die beiden ihre Zweisamkeit auch öffentlich genießen. Im September 2017 gab das Pärchen jedoch seine Trennung bekannt. Neben ihrem Influencer-Dasein ist Paszka weiter im TV zu sehen: 2018 nahm sie bei "Let's Dance" und der Gameshow "Fort Boyard" teil.

Auch das Liebeskarussell drehte sich für sie weiter: Im September 2018 machte sie ihre Liebe zu Fußballer Ajdin Hrustic (23) bekannt, im April 2019 verriet sie ihren 498.000 Instagram-Abonnenten, dass sie wieder zu haben ist. "Auch Niederlagen gehören im Leben dazu. Aber keine Frau der Welt sollte den Kopf hängen lassen", erklärte sie in einem Video. David Friedrich hingegen ist derzeit in festen Händen: Im März 2019 stellte er die "Bachelor"-Kandidatin Maxime Herbord als seine neue Freundin vor. Herbord war in der Staffel mit Daniel Völz (34) freiwillig ausgestiegen.

Nadine Klein

Auch 2018 ging ein bekanntes Gesicht aus dem "Bachelor"-Universum auf die Traummann-Suche: Nadine Klein (33) nahm in der achten Staffel teil, konnte bei Junggeselle Daniel Völz (34) allerdings nicht punkten und belegte am Ende Platz acht. Die Berlinerin musste sich als "Bachelorette" am Ende zwischen Daniel Lott (28) und Alexander Hindersmann (30) entscheiden. Letzterer bekam die finale Rose überreicht. Nach der letzten Nacht der Rosen zeigten sich die beiden bei gemeinsamen Auftritten wie einem Oktoberfestbesuch offiziell als Paar. Doch die Liebe sollte nicht lange währen: Im November 2018 trennten sie sich wieder.

"Wir hätten definitiv einige Probleme weniger gehabt, hätte es das mit der Öffentlichkeit nicht gegeben", erzählte die 33-Jährige vor kurzem im Rahmen ihrer Teilnahme bei "Promi Shopping Queen". Im Mai 2019 gab die Studentin der Medien- und Kulturwissenschaften auf Instagram (462.000 Abonnenten) bekannt, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat: Tim Nicolas kommt aus Berlin und die beiden halten ihre Liebe weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Personaltrainer Alexander Hindersmann überraschte vor wenigen Tagen mit der Bekanntmachung, dass er bei der diesjährigen "Bachelorette"-Staffel erneut sein Glück versuchen will und in die Männervilla zurückkehren wird.