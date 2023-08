Der erste Kuss der Staffel fühlt sich für die "Bachelorette" einfach nur "komisch" an. Hat sie sich in ihrem Favoriten getäuscht?

Folge fünf der "Bachelorette" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTL, vorab bei RTL+) beginnt wie Folge vier endete: mit Beef. Während sich die Jungs in der Küche ihre fleischliche Mittagsmahlzeit brutzeln, haben zwei von ihnen immer noch Stress. Adrian (27) ist sauer, dass "Bro" Oguzhan (27) ihn vor Jennifer Saro (27) in der letzten Nacht der Rosen blamiert hat, indem er ihr von seiner Prahlerei mit einem angeblichen ersten Kuss erzählt hat. Oguzhan will von seinem Verrat nichts mehr wissen. Adrian nennt es "die größte Muschi-Aktion, die ich von einem Mann erlebt habe".

Weniger aggro, sondern acro geht es bei Jennys Einzeldate mit Fynn zu. Sie will das Verhältnis zu dem Lüneburger auf eine neue Stufe heben und lädt zum Acro-Yoga ein. Das turnerische Ergebnis ist der Hebefigur der legendären "Dirty Dancing"-Schluss-Szene nicht unähnlich. Jenny haben gar "ein paar Stellungen ans Kamasutra erinnert". Dem stets schüchternen Fynn gibt sie den Rat: "Lass dich einfach darauf ein, ich mache das auch."

Ernüchterung nach dem ersten Kuss

Zum Einzeldate Nummer zwei wartet Jesaia im Spa. Schnell schnappt sich Jennys "Ruhepol" am Ruhepool das Massage-Öl und kümmert sich professionell um ihren Rücken. Ein Gewitter zieht auf, und Jesaia spürt zwischen beiden "Blitze und Funken". Dann fällt nach mehreren Anläufen der erste Kuss der Staffel. Doch statt Glücksgefühlen macht sich in Jenny Ernüchterung breit. Einzeln befragt gibt sie zu: "Ich habe bei dem Kuss nicht das gefühlt, was ich fühlen wollte." Alles aus und vorbei mit Jesaia?

"Manchmal haut er Sachen raus, da denke ich: Hat er nicht gesagt."

Das dritte Tages-Date birgt ordentlich Zündstoff: Jenny trifft Oguzhan zum gemeinsamen Kochen. Und es dauert nicht lange bis er sich erneut zu seinem Lieblingsthema äußert: Wie sexy darf sich eine Frau, die einen Partner hat, in der Öffentlichkeit anziehen? Während Oguzhan noch etwas von "billig oder classy" faselt, hat Jenny die Faxen dicke: "Ich würde mir niemals von einem Mann so etwas verbieten lassen." Jenny attestiert ihm zwar eine "liebevolle Seite", aber "manchmal haut er Sachen raus, da denke ich: Hat er jetzt nicht gesagt".

Ist das Thema "Rocklänge" damit gegessen? Mitnichten. Beim Gruppendate mit Kaan (26), André (30), Alex (27), David (25), Markus (32) und "Prahlemann" Adrian in einem Freizeitpark kocht es nochmals hoch. Kaan versichert ihr zwar, dass er selbstverständlich kein Problem mit der Länge der von ihr getragenen Röcke hätte. Ihren Rock findet er trotzdem "ganz schön kurz". Jennys Ansage an alle: "Nochmal zur Info: Meine Röcke sind so kurz wie ich möchte. Und mein Ausschnitt ist so tief wie ich möchte."

Zur Überraschung aller darf Adrian zum Einzeldate bleiben. Effektvoll erleuchtet Jenny die bunten Rummelplatz-Lichter und zaubert so ein wenig Weihnachtsmarkt-Atmosphäre in die Tropen. Im Lauf des Dates macht Adrian bei Jenny wieder Boden gut. Ihr eigenes "dummes, mädchenhaftes Gekicher" in seiner Gegenwart wertet sie als gutes Zeichen, dass sie sich in seiner Gegenwart fallen lassen kann.

Nacht der Rosen: Lieber langsam, aber gut

Adrians Vorsatz, Jenny bei der nächsten Gelegenheit zu küssen, sorgt in der fünften Nacht der Rosen für Aufruhr unter den Jungs - speziell, als er sich, zu allem entschlossen, von Kaan einen Pfefferminzbonbon leiht. Zum Kuss vor versammelter Mannschaft kommt es jedoch nicht. Hat Jenny endgültig genug von ihm? Fynn dagegen wirkt angenehm beruhigend auf Jenny. Sein Motto: "Ich will dich lieber langsam, aber gut kennen lernen" findet ihre volle Zustimmung. Jenny hofft, "dass es nicht komisch ist, wenn ein Kuss zwischen Fynn und mir fällt. Das wäre echt scheiße".

Kein Wunder, dass Herzbube Fynn die erste Rose aus ihren Händen erhält. Schon überraschender ist es, dass auch Adrian und Oguzhan von der "Bachelorette" mit einer Rose bedacht werden. Keine weitere Chance, Jenny von sich zu überzeugen, erhalten Kaan, Alex und Jesper.