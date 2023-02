"Titanic", "Bridget Jones" und "Your Place or Mine" sind absolute Must-Watch-Filme am Valentinstag.

Der Valentinstag (14. Februar) ist für manche Menschen der wichtigste Tag des Jahres. Einige erhoffen sich an diesem Tag ein Liebesgeständnis ihres Schwarms, andere einen Heiratsantrag. Doch egal, ob man sich an diesem Tag in einer Beziehung befindet oder nicht: Ein romantischer Film ist am Valentinstag immer eine gute Wahl. Diese Komödien, Romanzen und Dramen eignen sich perfekt für ein (Solo-)Date am Valentinstag.

"Titanic"

Die meisten werden "Titanic" schon dutzende Male gesehen haben. Dennoch ist die dramatisch-tragische Liebesgeschichte um Jack (Leonardo DiCaprio, 48) und Rose (Kate Winslet, 47) immer wieder ein Go-To-Film am Valentinstag. Ein besonderes Highlight: "Titanic" muss am 14. Februar nicht gestreamt oder auf DVD geschaut werden - seit dem 9. Februar läuft eine Neufassung des Films deutschlandweit in den Kinos. Ist das nicht die perfekte Date-Idee?

"Your Place or Mine"

Der neueste Film auf der Liste überzeugt vor allem mit den hochkarätig besetzten Hauptrollen. Debbie (Reese Witherspoon, 46) und Peter (Ashton Kutcher, 45) sind beste Freunde, deren Leben nicht unterschiedlicher sein könnten. Sie lebt mit ihrem Sohn an der Westküste der USA, er zwanglos in New York. Damit Debbie ihren Lebenstraum verfolgen kann, passt Peter eine Woche auf ihren Sohn auf - die beiden besten Freunde tauschen mehr oder weniger ihr Leben miteinander. In New York trifft Debbie auf den Publizisten Theo (Jesse Williams, 41). Könnte er der Mister Right für die Single-Mutter sein? "Your Place or Mine" ist seit dem 10. Februar bei Netflix abrufbar.

"Notting Hill"

Ein Klassiker, der nach 24 Jahren immer noch so schön ist wie am ersten Tag. Rom-Com-Ikone Hugh Grant (62) spielt in "Notting Hill" den schüchternen und chaotischen Buchhändler William Thacker. Eines Tages betritt Weltstar Anna Scott (Julia Roberts, 55) seine Buchhandlung und durch ein paar komische Zufälle landet sie schon bald in seiner Wohnung. Für William ist es Liebe auf den ersten Blick - dabei hat er keinen blassen Schimmer, mit wem er es eigentlich zu tun hat. Die dreifach für einen Golden Globe nominierte Liebeskomödie gehört zu den sehenswertesten Filmen am Valentinstag. Sowohl bei Amazon Prime Video als auch bei Netflix ist "Notting Hill" aktuell im Abo enthalten.

"Valentinstag"

Wenn ein Film dem Valentinstag gerecht wird, dann ist es ... "Valentinstag"! Die Rom-Com, in der zahlreiche Stars wie Julia Roberts, Jessica Biel (40), Bradley Cooper (48), Ashton Kutcher und viele mehr mitspielen, erzählt die Geschichten von verschiedenen Menschen, die durch mehrere Umwege miteinander in Verbindung stehen. Das Konzept des Films erinnert an den Weihnachtsklassiker "Tatsächlich... Liebe" und sorgt für jede Menge gute Laune am romantischsten Tag des Jahres. "Valentinstag" ist bei Netflix abrufbar.

"Crazy, Stupid, Love"

Die Ehe der Weavers ist am Ende. Emily (Julianne Moore, 62) will sich von Cal (Steve Carell, 60) scheiden lassen. Der biedere Familienvater versucht seinen Frust in einer örtlichen Bar wegzutrinken und trifft dort auf den Macker der Stadt: Jacob Palmer (Ryan Gosling, 42). Trotz ihrer unterschiedlichen Lebensstile freunden sich die beiden an und Jacob hilft Cal mit Flirttipps und einem Umstyling dabei, ein ganz neuer Mann zu werden. Dass dieser jedoch zeitgleich mit seiner Tochter Hannah (Emma Stone, 34) ausgeht, weiß Cal nicht - und ob ihm das so recht wäre? "Crazy, Stupid, Love" ist eine wahnsinnig verstrickte, aber urkomische Liebeskomödie, die sich seit 2011 zu einem echten Klassiker entwickelt hat. Der Film ist bei Netflix und bei Wow im Premium-Abo abrufbar.

"Dirty Dancing"

Ein weiterer Klassiker, der am Valentinstag nicht fehlen sollte, ist "Dirty Dancing". Der romantische Tanzfilm aus den 1980ern hielt damals die Welt im Atem. Auch heute ist die Geschichte von Johnny (Patrick Swayze, 1952-2009) und Baby (Jennifer Grey, 62) unvergessen. Als Johnnys Tanzpartnerin ausfällt, muss die ungeschickte Baby das Tanzen lernen. Dabei sprießen die Gefühle und aus den beiden entwickelt sich schnell mehr. "Dirty Dancing" ist aktuell im Wow-Abo enthalten.

"Bridget Jones"-Trilogie

Die "Bridget Jones"-Reihe gehört wohl zu den beliebtesten romantischen Komödien aller Zeiten. Vor allem Singles können sich gut in Bridget (Renée Zellweger, 53) hineinversetzen, die sich jahrelang als Single-Frau herumschlägt und sich urplötzlich zwischen zwei Männern entscheiden muss. Mit ihrer herrlich ehrlichen Art und ihren merkwürdigen Angewohnheiten hat sich Bridget Jones in die Herzen eines Millionenpublikums gespielt. 2002 war Zellweger für ihre Darbietung im ersten Film sogar für einen Oscar nominiert. Alle drei Filme der ikonischen Comedy-Reihe sind bei Amazon Prime Video im Abo enthalten.

"Stolz und Vorurteil"

"Stolz und Vorurteil" von Jane Austen ist nicht nur ein Buchklassiker zum Schmachten. Auch die gleichnamige Verfilmung von 2005 lässt die Herzen höherschlagen. Die Familie Bennet hat fünf Töchter und will diese unbedingt an gute Männer verheiraten. Lizzie (Keira Knightley, 37) träumt von einer Liebesheirat, fürchtet jedoch, nie den richtigen Mann zu finden. Doch dann tritt der mysteriöse Mr. Darcy (Matthew Macfayden, 48) in ihr Leben. Die klassische Romanze ist sowohl bei Amazon Prime Video als auch bei RTL+ abrufbar.

"20th Century Girl"

"20th Century Girl" ist eine südkoreanische Produktion aus dem Jahr 2022. Der Film erzählt die Geschichte der High-School-Schülerin Na Bo-ra (Kim Yu-jeong, 23), die den Schwarm ihrer besten Freundin ausspionieren soll. Während sie versucht, alles über Baek Hyun-jin herauszufinden, verliebt sie sich in dessen Kumpel Poong Woon-ho (Byeon Woo-seok, 31). Als ihre Freundin jedoch aus den USA zurückkehrt, kommt es einer unglücklichen Verwechslung. "20th Century Girl" ist eine liebenswerte Romanze, die die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem schweren Gefühl im Herzen zurücklässt. Der perfekte Film für diejenigen, die sich nach Herzschmerz am Valentinstag sehnen. Der Film ist exklusiv bei Netflix abrufbar.

"Die Schöne und das Biest"

Ein Disney-Film sollte in der Auswahl für den Valentinstag nicht fehlen. "Die Schöne und das Biest" handelt von Belle, die ihren Vater aus dem Verlies des grusligen Biests retten will. Sie bietet sich dem grauenhaften Biest als Tausch an und lebt fortan in seinem Schloss. Mithilfe der lebendigen Haushaltsgegenstände lernt Belle den unfreundlichen Hausbesitzer langsam besser kennen und erfährt von dem Fluch, der auf ihm liegt. Mit der Zeit erkennt Belle, dass das Biest gar nicht wie das Monster ist, vor dem sie alle gewarnt hatten. Die Live-Action-Version von "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson (32) in der Hauptrolle ist bei Disney+ abrufbar.