"Die Chefin" wird seit 2012 ausgestrahlt. Damit steckt das Team im Vergleich zu manchen Langzeit-Krimireihen fast noch in den Kinderschuhen.

Am 16. Oktober startet die neue zehnteilige Staffel der Freitagskrimireihe "Die Chefin" (20:15 Uhr, ZDF) mit dem Film "Nachtgestalten". Seit 2012 ermittelt die österreichische Schauspielerin Katharina Böhm (55, "Das Erbe der Guldenburgs") in der Reihe als Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz. Ihr Kollege, Schauspieler Jürgen Tonkel (58, "Wer früher stirbt ist länger tot"), ist als Kriminalhauptkommissar Paul Böhmer ebenfalls seit der ersten Folge mit an Bord. Doch das ist nichts gegen die dienstälteste Krimireihe.

Die 1970er

In den 1970er Jahren starteten vier Krimireihen, die bis heute die Zuschauer unterhalten. Der Sonntagskrimi "Tatort" (Das Erste) flimmert seit 1970 über die Bildschirme und feiert mit der Crossover-Doppelfolge "In der Familie" (29.11./6.12.) sein 50-jähriges Jubiläum. Dienstälteste Ermittlerin ist Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) aus Ludwigshafen (seit 1989), gefolgt von den Münchnern (seit 1991) Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) sowie den Kölnern (seit 1997) Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär).

Im kommenden Jahr macht dann auch der andere Sonntagskrimi "Polizeiruf 110" (Das Erste) die 50 voll. Hier sind die dienstältesten Ermittler allerdings erst seit zehn Jahren dabei: Sascha Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ermitteln seit 2010 in Rostock. Ebenfalls ihren Ursprung in den 1970er Jahren haben die Krimireihen "Der Alte" (seit 1977, ZDF) und "SOKO", die 1978 als "SOKO 5113" (ZDF) an den Start ging und inzwischen zahlreiche Ableger in unterschiedlichen Städten hat.

Die 1980er

In den 1980er Jahren feierte zum einen die Krimireihe "Ein Fall für zwei" (seit 1981, ZDF) mit Kultdetektiv Matula (Claus Theo Gärtner) Premiere. Heute recherchieren Privatdetektiv Leo Oswald (Wanja Mues) und Rechtsanwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr). Und auch das "Großstadtrevier" (seit 1986, Das Erste) gibt es seit den 1980ern. Ab dem Jahreswechsel war die Reihe vom tragischen Tod des beliebten Hamburger Hauptdarstellers Jan Fedder (1955-2019) aka Polizeioberkommissar Dirk Matthies überschattet. Anfang Mai 2020 wurde die letzte Folge mit dem schwerkranken Schauspieler ausgestrahlt. Neue Folgen sind in Arbeit.

Die 1990er

Auch die Fans einer der drei Langzeit-Krimireihen, die in den 1990er Jahren starteten, mussten sich vor gar nicht allzu langer Zeit von einer Hauptdarstellerin verabschieden. Schauspielerin Maja Maranow (1961-2016) starb überraschend Anfang 2016. Von der ersten Folge bis zu ihrem Tod war sie als Kriminalhauptkommissarin Verena Berthold in der Krimireihe "Ein starkes Team" (seit 1994, ZDF) zu sehen. Kriminalhauptkommissar Otto Garber (Florian Martens) ermittelt seither weiter mit Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck).

Die Münster-Krimireihe "Wilsberg" läuft seit 1995 im ZDF. Schauspieler Leonard Lansink ist seit der zweiten Folge (1997) in der titelgebenden Rolle des Antiquars und Privatdetektivs Georg Wilsberg zu sehen. Und irgendwann zwischen der ersten und zweiten "Wilsberg"-Episode gingen auch die Polizisten von "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" (seit 1996, RTL) an den Start - im kommenden Jahr steht also schon das 25-jährige Jubiläum an.

Die 2000er

Seit den Nullerjahren ist ein regelrechter Krimireihenboom zu verzeichnen, unzählige neue Formate entstanden, darunter:

"Kommissarin Lucas" (seit 2002, ZDF), "Nachtschicht" (seit 2003, ZDF), "Unter anderen Umständen" (seit 2006, ZDF), "Spreewaldkrimi" (seit 2006, ZDF), "Hubert und Staller"/"Hubert ohne Staller" (seit 2011/2018, Das Erste), "Eberhoferkrimi" (seit 2013, Kino/BR/Das Erste), "Heldt" (seit 203, ZDF), "München Mord" (seit 2013, ZDF), "Sarah Kohr" (seit 2014, ZDF), "Babylon Berlin" (seit 2018, Das Erste), "Blind ermittelt" (seit 2018, Das Erste), "Blutige Anfänger" (seit 2020) oder eben die "Die Chefin" (seit 2012).

Für großes Aufsehen sorgten in den vergangenen Monaten allerdings vor allem "Die Rosenheim-Cops" (seit 2002, ZDF). Auch hier mussten die Fans einen tragischen Todesfall verkraften. Joseph Hannesschläger (1962-2020) war als Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer einer der Hauptdarsteller der ersten Stunde der beliebten Reihe. Er starb am 20. Januar 2020. Am 13. Oktober startete die erste Staffel ohne ihn.