"Die Conners" werden mehr: Zwei Schauspielerinnen aus früheren Staffeln kehren zurück, der Star einer anderen Serie spielt eine Gastrolle.

Die US-Sitcom "Die Conners" bekommt Verstärkung: Die Schauspielerinnen Danielle Harris (43, "Once Upon a Time... in Hollywood") und Candice Bergen (74, "Sex and the City") kehren für je ein kurzes Gastspiel zur Serie zurück. Der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star Brian Austin Green (47) wird ebenfalls eine Gastrolle übernehmen. Das gab der Sender "ABC" am Dienstag bekannt, wie unter anderem "The Wrap" meldet.

Darlenes Rivalin aus Teenie-Zeiten

Danielle Harris wird in einer neuen Episode zu sehen sein. Sie war bereits Teil der Vorgängerserie "Roseanne" (1988-1997, 2018). 1993 spielte sie in der fünften Staffel Molly Tilden, die Nachbarin der Conners und Darlene Conners (Sara Gilbert, 46) Highschool-Rivalin um die Zuneigung von David Healy (Johnny Galecki, 45), Darlenes späterem Ehemann. 30 Jahre später stellen Darlene und Molly fest, dass sie ein ähnliches Leben hatten und sich näher gekommen sind...

Die überhebliche Barb

Candice Bergen gab ihr "Die Conners"-Debüt als Bens (Jay R. Ferguson, 46) Mutter Barb zu Beginn der aktuellen Staffel. Obwohl sie wie die Arbeiterfamilie Conner ebenfalls im fiktiven Ort Lanford im US-Bundesstaat Illinois lebt, hat Barb "eine überhebliche Art und eine scharfe Zunge, die viel angenehmer wird, wenn sie ein paar Drinks hatte". Sie wird für zwei weitere Episoden in die Serie zurückkehren, wie es in der Ankündigung heißt.

Ein Aussteiger als Neueinsteiger

Brian Austin Green ist der "Conners"-Neueinsteiger. In zwei kommenden Episoden wird er als Jeff zu sehen sein, einen "schrulligen, freigeistigen Reisenden, der in seinem Van lebt".

"Die Conners" von und mit Sara Gilbert

"Die Conners" kehrten vergangenen Herbst für die dritte Staffel zu ABC zurück. In der Serie spielen neben Sara Gilbert, die auch Mitproduzentin ist, die "Roseanne"-Altstars John Goodman (65), Laurie Metcalf (65), Alicia "Lecy" Goranson (46) und Michael Fishman (39) mit sowie die neueren Kollegen Emma Kenney (21), Ames McNamara (13), Jayden Rey und Jay R. Ferguson. Die einst titelgebende Roseanne Barr (68) musste die Serienfortsetzung verlassen, nachdem sie 2018 einen rassistischen Tweet veröffentlicht hatte.