Mit Fortsetzungen erfolgreicher Filme ist es bekanntlich eine schwierige Sache. Es kann herrlich schief gehen oder nur mäßig Erfolg haben. Mit "Die Eiskönigin 2" ist Disney aber ein echter Clou gelungen. Die Fortsetzung des Kassenschlagers aus dem Jahr 2013 hängte alle ab und wurde zum finanziell erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten. Lachen ist mit Schneemann Olaf garantiert und eine willkommene Ablenkung mitten in der Corona-Krise. Das zweite Abenteuer von Anna, Elsa, Olaf und Co. kommt ins Heimkino und gibt es ab 26. März 2020 auf DVD, Blu-ray und als Blu-ray 3D zu sehen. Was erwartet die Fans?

Darum geht es in "Die Eiskönigin 2"

Die Schwestern Anna und Elsa führen ein ruhiges Leben in Arendelle. Bis eine eigenartige Unruhe Elsa ergreift und eine geheimnisvolle Stimme sie in den Wald ruft, die ihr Antworten auf all ihre Fragen verspricht: Warum ist sie so wie sie ist, warum hat gerade sie magische Kräfte? Zusammen mit Anna, Olaf, Sven und Kristoff bricht Elsa auf, das Rätsel zu ergründen. Dabei trifft die Crew nicht nur das Volk des Waldes und andere neue Weggefährten. Auf ihrer abenteuerlichen Reise müssen die Schwestern einmal mehr zusammenhalten und füreinander mit Mut, Vertrauen und Liebe einstehen.

Schneemann Olaf ist das Highlight

Selten schafft es ein zweiter, dritter oder x-ter Teil einer Reihe so wirklich zu überzeugen. Fans von "Die Eiskönigin" (2013) müssen sich darüber allerdings keine Sorgen machen. Auch das zweite Abenteuer von Anna, Elsa und Co. ist gelungen. Und das hat die Geschichte vor allem den niedlichen Sidekicks zu verdanken. Schneemann Olaf, dem in der deutschen Synchronfassung erneut Komiker Hape Kerkeling (55) die Stimme leiht, stiehlt einmal mehr allen die Show.

Olaf glänzt wie bereits in Teil eins mit jeder Menge Wortwitz, lustigen Verrenkungen sowie skurrilen Weisheiten und hat die Lacher klar auf seiner Seite. Zudem ist er für einen der rührendsten Momente im Film verantwortlich, Taschentücher können nicht schaden. Neben Olaf sorgt auch Rentier Sven wieder für lustige Momente und überrascht mit einer ganz besonderen Einlage. Er bekommt niedliche Konkurrenz durch Baby-Rentiere. Zudem wird ein weiterer tierischer Sidekick eingeführt, der für feurige Unterhaltung zuständig ist: Feuergeist Bruni.

Das neue Abenteuer von Anna, Elsa, Kristoff und Co. ist gut durchdacht. Neben altbekannten Figuren und der Kulisse von Arendelle werden neue Welten und Charaktere erkundet, die ebenso viel Charme versprühen. So wirkt das Ganze keineswegs wie eine billige oder trostlose Kopie von Teil eins. Das Wiedersehen mit den beliebten Figuren und den Neuzugängen bereitet jede Menge Freude. Fürs Heimkino gibt es außerdem zwei neue Bonusclips. Eine bislang unveröffentlichte Szene ist dabei sowie die Idee hinter Feuergeist Bruni. Auf nach Arendelle!