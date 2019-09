Disney hat allen "Eiskönigin"-Fans eine Freude gemacht und einen neuen Trailer zum zweiten Teil der Geschichte rund um Elsa und die Bewohner von Arendelle veröffentlicht. Der neue Clip zeigt: Elsa und ihre Freunde müssen in einem Zauberwald so manches Abenteuer überstehen.

Anna und Elsa genießen ihr ruhiges Leben in Arendelle. Doch eines Tages verspürt Elsa eine eigenartige Unruhe und wird von einer geheimnisvollen Stimme in einen verzauberten Wald gelockt. Zusammen mit Anna, Olaf, Sven und Kristoff bricht sie auf, das Rätsel des Lockrufs zu ergründen. Dabei trifft die Truppe auf das Volk des Waldes, die die ungewohnten Besucher nicht gerade freundlich begrüßen. Denn: Die Geister des Waldes haben bisher dafür gesorgt, dass niemand in den Wald hinein- oder aus dem Wald herausdarf.

Elsa und Co. müssen schon bald gegen allerlei Bedrohungen kämpfen, dazu gehören auch riesige Waldmonster, die für ganz Arendelle zum Problem werden. Auf ihrer abenteuerlichen Reise müssen Elsa und Anna einmal mehr zusammenhalten und ihre Schwesternliebe unter Beweis stellen.

Das Original "Die Eiskönigin" (2013) spielte weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein. Der Film gewann zudem die Oscars für den besten Animationsfilm und den besten Filmsong ("Let It Go"). Der zweite Teil des Disney-Erfolgs startet am 21. November in den deutschen Kinos.