In den vergangenen Monaten war es ruhig um Helene Fischer (35, "Farbenspiel"). Umso mehr freuen sich die Fans auf die Weihnachtssendung der Sängerin: "Die Helene Fischer-Show" wird am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits vor wenigen Tagen. Wie in den vergangenen Jahren wird Fischer am ersten Weihnachtsfeiertag durch einen bunten Abend führen. Der Sender verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, Duetten, besonderen Inszenierungen und Artistik.

Dieser Mann hält Helene Fischer fest

Bei ihren Akrobatik-Einlagen verzichtet die Sängerin offenbar auf ihren Freund Thomas Seitel, wie "Bild" von den Aufzeichnungen der Show berichtet. 2017 war er noch Teil der Weihnachtssendung. Im vergangenen Jahr gaben Helene Fischer und Florian Silbereisen (38) kurz vor Weihnachten ihre Trennung bekannt. Fischer erklärte gleichzeitig, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe: Tänzer und Luftakrobat Thomas Seitel. Er gehörte zu ihrer Tour-Crew und stand bei vielen Akrobatik-Nummern mit ihr auf der Bühne. In der "Helene Fischer-Show" schwingt sie sich laut "Bild" nun mit Julio Batistta durch die Lüfte, der demnach seit zwei Jahren zu ihrem Team gehört.

Das sind die Looks

Auf Bildern von der Aufzeichnung der Show in der Düsseldorfer Messehalle ist zudem zu erkennen, dass Fischer ihre Haare etwas kürzer trägt. Freuen dürfen sich die Fans zudem erneut auf aufregende Bühnen-Outfits der Sängerin. Vom Minikleid über bauchfreie Tops bis hin zu glitzernden Roben im asymmetrischen Stil oder schulterfreiem Kleid mit hohem Beinschlitz gibt es wohl einiges zu sehen.

Die Gäste

Auch in diesem Jahr bekommt die 35-Jährige wieder viel prominente Unterstützung: Andreas Gabalier (35), Mark Forster (35) und Nick Carter (39) sind dabei. Auf Instagram gab es von Letzterem nach der Aufzeichnung sogar eine Liebeserklärung: "Was für eine unglaubliche Zeit in Deutschland! Danke an Helene Fischer und ihr Team, dass wir dabei sein durften. (...) Ich liebe dich", schrieb Carter zu einem Bild mit Fischer.

Zudem tritt in der Show auch Roland Kaiser (67) auf, mit dem Fischer den Hit "Shallow" zum Besten gibt. Mit dem Song aus dem Film "A Star is Born" sorgten schon Bradley Cooper und Lady Gaga bei der Oscar-Verleihung für magische Momente. In der "Helene Fischer-Show" ebenfalls mit dabei sind unter anderem Howard Carpendale (73), Engelbert (83) und Michelle Hunziker (42).

Ein weiterer Gast, der Comedian Bülent Ceylan (43), gab via Instagram Einblicke hinter die Kulissen der Sendung: "In der Maske vor der Aufzeichnung für die Helene Fischer Show!:) komplett umzingelt", schrieb er mit ein paar lachenden Emojis zu einem Foto. Er sitzt darauf in der Mitte auf einem Stuhl, während sechs Leute mit seinen Haaren und seinem Gesicht beschäftigt sind. Neben Ceylans Auftritt verspricht der Sender eine weitere ganz besondere Inszenierung: Thomas Gottschalk (69), Heinz Hoenig (68) und Mark Keller (54) werden gemeinsam mit Fischer Szenen aus dem Musical "My Fair Lady" aufführen.