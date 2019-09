Die Gründershow "Die Höhle der Löwen" (DHDL) startet ab 3. September bei VOX in die sechste Staffel. Und es gibt Zuwachs: Nils Glagau (43) unterstützt das Rudel als Investor. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung gibt es insgesamt sieben Löwen. Die Unternehmer wechseln sich auf den fünf Stühlen ab und kämpfen um die Gründer mit den besten Geschäftsideen.

Ob sich Nils Glagau gegen die alteingesessen Löwen Frank Thelen (43), Ralf Dümmel (52), Dagmar Wöhrl (65), Carsten Maschmeyer (60), Georg Kofler (62) und Judith Williams (47) durchsetzen kann? So tickt der Neue im Rudel.

Seine Karriere

Der 43-jährige Glagau ist Inhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol, das Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel produziert. Dessen Präparate sollen das Immunsystem stärken und Konzentration und Leistungsfähigkeit fördern. Orthomol exportiert in über 30 Länder.

Vor zehn Jahren wurde Glagau Chef des Vitamin- und Mineralstoffpräparate-Herstellers. Heute leitet er über 400 Angestellte. Dass der 43-Jährige diesen Karrierepfad einschlagen würde, war allerdings nicht immer klar.

An der Universität Bonn studierte Glagau Ethnologie mit Schwerpunkt Alt-Amerikanistik, forschte in Mittelamerika über die Kultur der Maya sowie in Tibet und Nepal über den Buddhismus.

Als sein Vater 2009 jedoch überraschend verstarb, übernahm er dessen Firma zusammen mit Mutter und Schwester. Orthomols Jahresumsatz wird auf rund 100 Millionen Euro geschätzt, Glagaus persönliches Vermögen auf 30 Millionen.

Das können wir von ihm als Juror erwarten

Seit Anfang 2019 ist Glagau auch in der Start-up-Szene aktiv. Die Beteiligungsgesellschaft Ortho-Trinity zog der Familienunternehmer gemeinsam mit seinem Co-Geschäftsführer Michael Schmidt hoch. Als Chef eines Medizinkonzerns dürften ihn besonders Ideen aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung interessieren. So investierte er zum Beispiel in die Firma Isaac Nutrition, die Nahrungsergänzungsmittel auf Insektenbasis vertreibt.

In einem Interview mit dem Portal "Gründerszene" erklärte der Unternehmer jedoch, dass er in erster Linie als Privatperson in der Jury von "DHDL" säße und für Innovationen aller Art offen sei: "Ich gehe in jede Welt mit, wenn mich Gründer und Idee überzeugen."

Die Gründerszene fände er spannend. "Das ist ein Zeitgeist, der Deutschland und der Welt total guttut - so werden viele neue Arbeitsplätze geschaffen", schwärmte er im Interview mit der Zeitschrift "Gala".

Und wie haben die sechs anderen Löwen ihr neues Mitglied empfangen? "Sehr nett. Sie haben sicher gedacht: Erst mal schauen, wie der so ist." Glagau selbst habe im Vorfeld im Internet und in alten Sendungen über seine Kollegen mehr erfahren. Sein Fazit: "Dagegen bin ich bisher ein eher unbeschriebenes Blatt", lacht der 43-Jährige.