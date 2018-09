Die Jagdsaison ist wiedereröffnet: Am heutigen Dienstag startet die beliebte Gründershow "Die Höhle der Löwen" auf VOX (20:15 Uhr) in die fünfte Staffel. Fans dürfen sich auf zwölf neue Folgen freuen, in denen die Löwen Investitionen von insgesamt mehr als zehn Millionen Euro tätigen werden - vier Millionen mehr als im Jahr zuvor.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung werden sechs Investoren um die besten Startups kämpfen. Neben Frank Thelen (42), Ralf Dümmel (51), Carsten Maschmeyer (59), Dagmar Wöhrl (64) und Judith Williams (45) wird auch Dr. Georg Kofler (61) zum festen Löwen-Mitglied - Williams und Kofler werden ihren Platz in der Gründershow abwechselnd einnehmen.

Wiedersehen mit Dr. Georg Kofler

Kofler war bereits in der vierten Staffel für die erkrankte Judith Williams eingesprungen. Die beiden gründeten 2016 ein Joint Venture, in dem auch die Produkte aus Williams' bisherigen "Die Höhle der Löwen"-Investments betreut werden. Kennen gelernt haben sich die beiden jedoch schon viel früher. "Ich habe Judith Williams vor vielen Jahren zu dem Teleshopping Center, H.O.T hieß er damals, heute heißt er HSE24, abgeworben für QVC", erinnert sich Kofler. Seitdem seien sie befreundet und auch geschäftlich als Partner verbunden.

Nun teilen sich die beiden den Löwen-Posten. "'DHDL' ist fast schon ein Full-Time-Job und nur so kann ich auch die nötige Zeit für unsere Familie und die immer größer werdende Firma finden", erklärte die Teleshopping-Queen vor Kurzem spot on news. Zudem konnte sie so auch ein anderes TV-Abenteuer wagen. Im Frühjahr wirbelte sie in der RTL-Show "Let's Dance" über das Tanzparkett und schaffte es sogar auf den zweiten Platz.

"Ich bin eher ein impulsiver, spontaner Typ"

Für Kofler selbst sei die Sendung "quasi die Fortsetzung meines unternehmerischen Lebens - nur mit Kameras. Alles ist lebensecht und entspricht in nahezu allen Facetten dem normalen Unternehmertum." Die Entscheidung für ein Startup falle er aus dem Bauch heraus. "Ich bin eher ein impulsiver, spontaner Typ." Am liebsten investiere er in "Beauty- oder Food-Produkte, wo wir mit der Social Chain Group, in der ich Hauptaktionär bin, das beste Marketing machen können." Er sei aber auch für andere Branchen offen, "wenn die Gründer mir das Gefühl geben, dass sie ihre Firma aufbauen und gestalten können. Ich muss mich auf die Gründer verlassen können - ansonsten könnte ich es ja selber machen."

Ein alter Hase im TV-Geschäft

Übrigens: In Sachen TV ist Kofler alles andere als ein Neuling. 1988 wurde er Gründungsgeschäftsführer von ProSieben. Nach zwölf Jahren dort folgten weitere Stationen als Vorstandsvorsitzender beim Homeshopping-Sender H.O.T. (ab 2000) sowie beim Pay-TV-Sender Premiere (ab 2002). 2007 zog er sich aus dem Mediengeschäft zurück und gründete eine eigene Beteiligungsholding mit der er bis heute in Startups investiert. Ein Jahr später baute Kofler außerdem ein eigenes Energieunternehmen auf. Heute ist er Hauptaktionär und CEO der Social Chain Group.