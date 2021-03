Am 22. März startet "Die Höhle der Löwen" in eine neue Staffel. Welche Löwen sind dabei und welche Gründer hoffen auf einen Deal?

Am 22. März geht "Die Höhle der Löwen" in eine neue Runde (20:15 Uhr bei VOX und via TVNow). In der Frühjahrsstaffel der Gründershow mit zwölf neuen Folgen wird das bereits bekannte Löwenrudel wieder jede Menge neue Innovationen und Ideen unter die Lupe nehmen.

Die Löwen

Jeweils fünf Investoren werden wieder abwechselnd auf den Stühlen der Löwen Platz nehmen. Mit dabei sind Beauty-Expertin und Teleshopping-Queen Judith Williams (49), Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer (61), Medienunternehmer Georg Kofler (63), Handelsmogul Ralf Dümmel (54), Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl (66), Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau (45) und Green-Tech-Investor und Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (35). Letzterer ist zum zweiten Mal in der Show zu sehen. Im September 2020 feierte er in der Herbststaffel seinen erfolgreichen Einstand. In einem Tweet freut er sich auch dieses Mal auf eine "superspannende Staffel mit beeindruckenden Startups, Gründern und Überraschungen".

Die Herbststaffel von "Die Höhle der Löwen" ging Mitte Oktober 2020 zu Ende. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte VOX, dass die neunte Staffel für das Frühjahr 2021 zu diesem Zeitpunkt bereits abgedreht war, da es sich um den zweiten Teil der Pitches aus 2020 handelt. Die Dreharbeiten fanden unter strengsten Corona-Maßnahmen und mit ständigen Tests statt. Keiner der Löwen, Gründer und Produktionsmitglieder hat sich laut VOX währenddessen mit Covid-19 infiziert.

Die Pitches

Im Bereich Sport werden Erfindungen zum Thema Fußball, Boxen, Fahrradfahren und E-Sport vorgestellt. Bei Start-ups und Ideen rund um Verpackung, Badezimmer, Einweggeschirr, Food und Beauty geht es vor allem um Nachhaltigkeit. Die Gründer hoffen auf Investorengelder zwischen 50.000 Euro bis zu 1.000.000 Euro. Der Sender hat zudem angekündigt, dass sich eine Ex-Dschungelcamperin mit ihrem Start-up in "Die Höhle der Löwen" wagt.

"Zum einen hat während der Pandemie das Online-Shopping massiv an Bedeutung gewonnen, zum anderen steigt das Umweltbewusstsein. Nur jene Unternehmen, die diese für die Kunden relevanten Themen abbilden, haben eine Zukunftschance", erklärt Judith Williams in einer Mitteilung die Anforderungen an die Gründer. Sie selbst lege erneut einen besonderen Fokus auf Beauty-Startups. "Ich suche Produkte, die einen hohen Kundennutzen haben, nachhaltig sowie innovativ sind und durch ihre hohe Qualität überzeugen. Ich darf zwar nicht zu viel verraten, aber in der neunten Staffel haben ein paar Gründer diese Voraussetzungen erfüllt."

Über einige Gründer der ersten Folge sind bereits Details bekannt: Lara Schuhwerk (28) präsentiert ihr Start-up "Beneto Foods", eine Pasta aus Insektenmehl, die eine nachhaltige Proteinquelle schaffen soll. Devran Sezek (41) will die Löwen mit seinem Start-up "Compasstrainer" überzeugen. Mit seiner Erfindung lernen Kinder spielend leicht die Grundzüge des Fußballspielens. Außerdem wollen diese Start-ups in der ersten neuen Folge einen Deal abschließen: "GetSteps" aus Berlin (maßgefertigte, orthopädische Einlagen), "bideo" aus Elmenhorst (Toilettenpapierbefeuchter) und "Repaq" aus Berlin (umweltfreundliche Verpackungen).