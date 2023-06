Die Osbournes wollten sich für eine neue Doku-Serie ein Jahr lang von den Kameras der BBC begleiten lassen - bisher wurde nichts gedreht.

Fans der Osbournes müssen Geduld beweisen, wenn es um eine neue Reality-TV-Show mit der berühmten Familie geht. Der Umzug von Sharon (70) und Ozzy Osbourne (74) zurück in ihre Heimat Großbritannien sollte eigentlich von einer zehnteiligen Dokumentation der BBC begleitet werden namens "Home To Roost".

Das Haus der Osbournes in Los Angeles steht auch bereits zum Verkauf - allerdings findet sich aktuell kein Käufer. Quellen verrieten der "Daily Mail", dass Ozzy und Sharon Osbourne das Problem auf den "furchtbaren" Immobilienmarkt schieben. Zudem warten die Osbournes darauf, dass ihr Haus in Großbritannien renoviert wird, damit der an Parkinson erkrankte Musiker auch in seinem Haus gepflegt werden kann. Zudem sollen die beiden entschieden haben, sich nicht vollständig von Kalifornien lösen zu wollen, stattdessen wollen sie sich eine Art "Zuhause" in der Stadt bewahren.

BBC wollte "eines ihrer wichtigsten Jahre" filmen

Laut "Daily Mail" hat die BBC für die vor bald einem Jahr angekündigte Doku von daher noch "nicht viel" gedreht. Die BBC versprach damals, die Serie werde die Osbournes zeigen, wie sie eines ihrer wichtigsten Jahre feiern, "...mit allem von Sharons 70. Geburtstag bis zu Kellys bald geborenem Baby, Ozzys Tour und natürlich dem großen Umzug selbst."

Dass die Doku überhaupt noch stattfindet, ist mittlerweile fraglich. Sharons Geburtstag war bereits im Oktober, Kellys (38) Kind ist im März geboren worden, seine Tour hat Ozzy wegen gesundheitlicher Probleme abgesagt.

Und ob der "große Umzug" überhaupt noch stattfindet, ist auch nicht mehr so klar - fragt man Ozzy. "Wenn ich ehrlich bin, wenn es nach mir ginge, würde ich in Amerika bleiben. Ich bin jetzt Amerikaner... um ehrlich zu sein, ich will nicht zurück", zitiert "Daily Mail" Ozzy Osbourne aus einem Interview, das er im November gegeben hatte.

Ozzy: "Weiß nicht wie die Kardashians das so lange schaffen"

Die Osbourne-Familie war von 2002 bis 2005 mit ihrer MTV-Show "Die Osbournes" die bekannteste Reality-TV-Familie der Welt. Rückblickend sagte Ozzy Osbourne in einem Interview dazu: "Ich weiß nicht wie die Kardashians das so lange schaffen. Am Ende hat es uns alle verrückt gemacht."