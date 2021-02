1993 sang ganz Deutschland "Alles nur geklaut". Jetzt legen Die Prinzen den Song neu auf. Gemeinsam mit der Kinderlieder-Band Deine Freunde.

Mit dem Song "Alles nur geklaut" landeten Die Prinzen 1993 einen ihrer größten Hits. Nun, knapp 30 Jahre später, klaut die Popband aus Leipzig tatsächlich bei sich selbst. Gemeinsam mit der Hip-Hop-Kinderlieder-Gruppe Deine Freunde legen Die Prinzen das Lied nun neu auf. "Alles nur geklaut 2021 (feat. Deine Freunde)" ist die neue Die-Prinzen-Single und wird auch auf dem am 21. Mai erscheinenden Album "Krone der Schöpfung" zu hören sein.

Veröffentlicht wird der Song bereits am 26. Februar, dann natürlich auch mit einem passenden Video. Dabei handelt es sich naturgemäß ebenfalls um eine "geklaute" Version des Original-Videos, in welchem einst weltbekannte Musik-Acts wie Queen, U2, Genesis oder Depeche Mode parodiert wurden. Auf dem Album "Krone der Schöpfung" werden außerdem vier weitere Die-Prinzen-Hits aus der Vergangenheit in neuem Gewand sein und darüber hinaus zwölf neue Songs.